Что такое религия? Изтория движется по спиРАли, где сегодня находимся? Вопросы и Oтветы. Часть 3. «Чудо Познания». Виктория ПреобРАженская

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Список вопросов: 0:14 — Что такое религия? 4:17 — Изтория движется по спиРАли, на каком витке мы сегодня находимся? Чудо Познания. Виктория ПреобРАженская. Вопросы и Oтветы. Часть 3. Читает Автор.

СТРАНИЦА ТЕКСТОВОЙ ВЕРСИИ https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-3

Книга «Чудо Познания» — https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/



