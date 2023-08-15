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DEADLY COVID VACCINES TARGETED U_S_ RED STATES!
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107 views • August 15, 2023

MY WIFE AND I LIKE IN MONTANA WHERE THE OCCULT ELITE HAVE TARGETED US FOR MURDER. WE KNOW OF 2 ELDERLY NEIGHBORS WHO TOOK THE DEADLY COVID SHOT AND WERE MURDERED BECAUSE OF IT. THIS SHOCKING VIDEO PROVES RED STATES WERE TARGETED FOR POPULATION REMOVAL. HELL! THESE OCCULT BASTARDS HAVE POISONED THE FOOD, WATER AND AIR AND NOW THEY'RE USING DEADLY VACCINES TO FURTHER MURDER HUMANITY. SO LONG AS HUMANS LAY DOWN AND DON'T FIGHT BACK MORE OF YOUR FRIENDS, FAMILY AND LOVED ONES WILL BE MURDERED. WHEN THE EVIL FEDERAL RESERVE FLIPS THE ECONOMY (ANY DAY NOW) THEY WILL SEIZE ALL YOUR MONEY AND YOUR LIVES. DON'T YOU GIVE A DAMN? AS FOR MY WIFE AND I! WE WILL STAND OUR GROUND AND WHEN THEY COME BE IT THE MILLIONS OF ILLEGALS HERE IN AMERICA OR FOREIGN TROOPS. WE'RE READY TO GIVE OUR LIVES UP! THIS IS AN EVIL WORLD CONTROLLED BY SATAN AND HIS EVIL HENCHMEN AND WOMEN. WHO IN THE HELL WANTS TO LIVE ON THIS EVIL PLANET WHEN EVERY WAKING HOUR ALL WE SEE IS DEATH AND DESTRUCTION AT THE HANDS OF DEMONIC HUMANS WHO HAVE NO SOUL OR CONSCIOUS AND LOVE TO SACRIFICE HUMAN BEINGS AT WILL...WAKEUP! WE'RE IN THE TRIBULATION AND THINGS ARE ONLY GOING TO BECOME MORE EVIL IN THE DARK DAYS NOW BEFORE US...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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