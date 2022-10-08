Pandemics, Vaccines, Lockdowns & Mandates Something Of The Past - WUP 134 (Dubbing Indonesia)

Di Episode 134, kita membahas di mana keberadaan kita sehubungan dengan keadaan pandemi saat ini. Semua tampaknya terkendali dan sebagian besar negara telah melonggarkan peraturan mereka, tetapi di sisi lain mandat yang berkaitan dengan vaksin tampaknya semakin intensif. Apa yang dikatakan oleh laporan resmi terkait vaksin kepada kita? Apa yang bisa kita harapkan di masa depan dalam hal mandat dan penguncian?