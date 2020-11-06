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Der Corona Wahnsinn - Kunstaktion Bern
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11 views • November 06, 2020
Kontaminierung vermeiden! Schwarze Wahrheiten - Kunstaktion Bern
Guerilla Mask Force Bern
Bern 31.10.2020
Isolation ist Nächstenliebe - schützt die Ungeborenen, verzichtet auf Ihre Zeugung
Anti-Corona-Psycho-Demo in Bern
Verratet eure Nachbarschaft
Regelbrecher an die Wand
Gefährder in die Einzelhaft
Maskenpflicht ein Leben lang
Maskenleugner ächten
Das ist Solidarität
Impfgegner entrechten
Fügt euch der Normalität
Kontaminierung vermeiden
Absolute Keimfreiheit
Körperkontakt schafft Leiden
Sicher ist nur Einsamkeit
. . . . . .
------------------------------------------
Telegram: ESTELLA
https://t.me/estellatelegram
Guerilla Mask Force Bern
Bern 31.10.2020
Isolation ist Nächstenliebe - schützt die Ungeborenen, verzichtet auf Ihre Zeugung
Anti-Corona-Psycho-Demo in Bern
Verratet eure Nachbarschaft
Regelbrecher an die Wand
Gefährder in die Einzelhaft
Maskenpflicht ein Leben lang
Maskenleugner ächten
Das ist Solidarität
Impfgegner entrechten
Fügt euch der Normalität
Kontaminierung vermeiden
Absolute Keimfreiheit
Körperkontakt schafft Leiden
Sicher ist nur Einsamkeit
. . . . . .
------------------------------------------
Telegram: ESTELLA
https://t.me/estellatelegram
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