Voedselvergiftiging door Bill Gates & Oversterfte definitief door mRNA injecties veroorzaakt NineForNews artikelen 29-03-2024

Home - NineForNews.nl

https://www.ninefornews.nl/

Dit is de echte reden waarom vaccinmakers vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid

https://www.ninefornews.nl/dit-is-de-echte-reden-waarom-vaccinmakers-vrijgesteld-zijn-van-aansprakelijkheid/

Kijk hoe Klaver en Paternotte Baudet de maat nemen: 'Schaamtelozer en beschamender dan dit wordt het niet'

https://www.ninefornews.nl/kijk-hoe-klaver-en-paternotte-baudet-de-maat-nemen-schaamtelozer-en-beschamender-dan-dit-wordt-het-niet/

Paul Rosenmöller 'sloopt met groene waanzin het mooiste pensioenfonds dat we ooit hadden'

https://www.ninefornews.nl/paul-rosenmoller-sloopt-met-groene-waanzin-het-mooiste-pensioenfonds-dat-we-ooit-hadden/

Bizarre beelden: CDA-wethouder noemt influencers met rechtse denkbeelden gevaar voor samenleving

https://www.ninefornews.nl/bizarre-beelden-cda-wethouder-noemt-influencers-met-rechtse-denkbeelden-gevaar-voor-samenleving/

Opmerkelijke wending in zaak voor rechtbank te Leeuwarden: Bill Gates probeert aansprakelijkheid te ontlopen

https://www.ninefornews.nl/opmerkelijke-wending-in-zaak-voor-rechtbank-te-leeuwarden-bill-gates-probeert-aansprakelijkheid-te-ontlopen/

Experts verbijsterd: 'UFO's' vastgelegd bij belangrijke nucleaire installaties

https://www.ninefornews.nl/experts-verbijsterd-ufos-vastgelegd-bij-belangrijke-nucleaire-installaties/

DT Next on X: "#UFO sightings near #TN's nuclear sites intrigue! Sub-inspector Syed Abdul Kader captured videos, adding to evidence. Expert Sabir Hussain notes recurrent sightings near Koodankulam, raising questions about their link to #nuclearfacilities. ✒ @Raghuvp99 https://t.co/APLk0mpLP6 https://t.co/uophQrRwQG" / X

Grafiek: het definitieve bewijs dat vaccinatie voor oversterfte zorgt

https://www.ninefornews.nl/grafiek-het-definitieve-bewijs-dat-vaccinatie-voor-oversterfte-zorgt/

A Deadly Pandemic of the Fully Vaccinated – Worldwide data from 185 nations proves the highest Covid-19 Death rates are in the most vaccinated countries – The Expose

https://expose-news.com/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-death-rates-are-in-most-vaccinated-countries/

Herman Steigstra on X: "Het definitieve bewijs dat vaccinatie voor oversterfte zorgt. In de zomer van 2022 lopen sterfte bij wel/niet gevaccineerden exact gelijk op. Maar vanaf september, zodra er werd gevaccineerd, liepen de cijfers uit elkaar. 1/ https://t.co/5QXU21sCTo" / X

Eerste zitting tegen Rutte op 22 mei: 'Ik kom in juridische zin achter je aan'

https://www.ninefornews.nl/eerste-zitting-tegen-rutte-op-22-mei-ik-kom-in-juridische-zin-achter-je-aan/

'We worden massaal vergiftigd door ons eten, en dat is onderdeel van het plan van Bill Gates'

https://www.ninefornews.nl/we-worden-massaal-vergiftigd-door-ons-eten-en-dat-is-onderdeel-van-het-plan-van-bill-gates/

Volgens Rutger Castricum heeft Jack van Gelder 'desinformatie' verspreid over coronaprik: kijk en oordeel zelf

https://www.ninefornews.nl/volgens-rutger-castricum-heeft-jack-van-gelder-desinformatie-verspreid-over-coronaprik-kijk-en-oordeel-zelf/

Geschrokken reacties op vervolging Raisa Blommestijn: 'Er is iets ernstig mis aan het gaan'

https://www.ninefornews.nl/geschrokken-reacties-op-vervolging-raisa-blommestijn-er-is-iets-ernstig-mis-aan-het-gaan/

Kijk: Poetin legt uit wie IS runt en waarom

https://www.ninefornews.nl/kijk-poetin-legt-uit-wie-is-runt-en-waarom/

Standpunten - Forum voor Democratie

https://fvd.nl/standpunten

COVID-19 - Forum voor Democratie

https://fvd.nl/standpunten/covid-19

COVID-19 early treatment: real-time analysis of 3,986 studies

https://c19early.org/

Jonathan herinnert Paul Rosenmöller aan Fortuyn uitspraak vlak voor zijn moord - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6WuVWBoiM_o&ab_channel=OngehoordNederlandTV

Twelve billionaires’ climate emissions outpollute 2.1m homes, analysis finds Greenhouse gas emissions The Guardian

https://www.theguardian.com/environment/2023/nov/20/twelve-billionaires-climate-emissions-jeff-bezos-bill-gates-elon-musk-carbon-divide

Algemene wet gelijke behandeling - Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_wet_gelijke_behandeling?useskin=vector