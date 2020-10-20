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[VF] Quelle humanité pour demain ? Dr. Carrie Madej
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67 views • October 20, 2020
Dr. Carrie Madej s'entretien longuement avec Mike Adams, le fondateur de la plateforme de partage vidéo Brighteon. Beaucoup de sujets extrêment actuels sont évoquées : vaccins, Intelligence Artificielle, modification de l'ADN, nouvelles technologies. Le Dr Carrie Madej, lors de conférences de haut niveau, rapporte les projets que veulent mettre en place les technocrate. Le Dr Carrie Madej bénéficie d'un haut niveau d'expertise dans son domaine. Elle sait très exactement de quoi elle parle. L’avenir extrêmement sombre la pousse à prévenir ses semblables du danger qui les guette, sournoisement tapis dans l'ombre.
Nous vivons une époque charnière. Littéralement. Nos choix d'aujourd'hui détermineront nos existences de demain : libres ou esclaves.
Chaîne de Mike Adams sur BrightEon.com "Health Ranger Report" : https://www.brighteon.com/channels/hrreport
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Pour les vidéos censurées sur YT
https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
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