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ΤΑ ΖΟΜΠΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΟΜΠΑΚΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΣΤΗΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΚΛΟΠΗΣ
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665 views • December 23, 2021
Μην αντέχοντας να αφήσουν τη χρονιά να κλείσει χωρίς να έχουν ξεκινήσει τις γονιδιακές θεραπείες τους ακόμα και στα τόσο μικρά παιδάκια και μην ταυτόχρονα μπορώντας να μείνουν έξω από το κλίμα των εορτών, συνδύασαν το τερπνόν μετά του ωφελίμου παρουσιάζοντας διοικητές νοσοκομείων μασκαρεμένους σε αι Βασίληδες στυγνά μετρώντας πόσα κατάφεραν να μπολιάσουν. Ίσως η γενειάδα να προσφέρει και μια επιπλέον προστασία απέναντι στον πανίσχυρο αόρατο εχθρό μαζί με τις όμορφες πρώτες εμπειρίες που σκόπευαν να δώσουν στα παιδάκια ούτως ώστε να τα κάνουν πρόθυμα για τις επόμενες.
Όμως για εμάς τα μεγάλα τα παιδιά, και τα μπολιασμένα και τα μη, η περίοδος χάριτος έχει τελειώσει καιρό τώρα και τα προσωπικά μας συναισθήματα είναι αδιάφορα οπότε μοιραία μας θέλουν να ακροβατούμε μεταξύ του πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες δόσεις για να ξεκινήσουμε αλλά και πόσο ασήμαντες είναι μπροστά στην τρίτη για να συνεχίσουν όσοι ξεκίνησαν και τελικά όλοι να καταλήξουμε σαν το Ισραήλ στο ότι ούτε κι η 3η τελικά φτάνει και εν τέλει να κόψουμε αυτό το βαρετό μέτρημα και να αποδεχτούμε τη μονιμότητα της κατάστασης. Για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει να ασκηθεί και η τυποποιημένη τρομοκρατία που παρουσιάζεται ως νεα κύματα που φέρνουν νέους περιορισμούς και ημερομηνίες λήξης στις προηγούμενες δόσεις αλλά και μεγαλύτερη περιθωριοποίηση και κυνήγι των ανθρώπων που δεν ακολουθούν αυτή την παράνοια.
Η οποία παράνοια είναι πολύ πιο προχωρημένη όσο παρατηρούμε την τεχνολογία που δήθεν προέκυψε λόγω της πανδημίας. Από τη μια cyborgs με microchips στον εγκέφαλο από τον Ίλον Μάσκ, από την άλλη σκανάρισμα και έλεγχος βιομετρικών δεδομένων είτε για τον έλεγχο των παραβάσεων είτε ακόμα και σε μικροκαταστήματα όπως πχ από την Αμαζον και πάνω από όλα οι εικονικοί κόσμοι που ονειρεύονται. Αν το παρατηρήσουμε ευρύτερα θα διαπιστώσουμε πως μέσα από τους ψηφιακούς κόσμους, τα ολογράμματα και τη γενικότερη τεχνολογία προσπαθούν να αντιγράψουν την ανθρώπινη προσωπικότητα σε ένα αβαταρ και να επιτύχουν γι’αυτούς την αθανασία και για εμάς την αιώνια φυλάκιση μας, την κλοπή του πολυτιμότερου, της ψυχής μας.
Βλέποντας λοιπόν τη σαφή στόχευση αλλά και ταυτόχρονα έχοντας τη διαίσθηση που πηγάζει από την πίστη ξέρουμε πως αυτό που πάνω από όλα έχει σημασία είναι να παραμείνουμε αγνοί και ελεύθεροι ανεξάρτητα τι συμβαίνει και τι θέλουν. Αυτές τις Άγιες μέρες ας ασχοληθούμε με τη δική μας ανασκόπηση για τη χρονιά που πέρασε ανοίγοντας χώρο στις καρδιές μας να υποδεχτούν ξανά τη γέννηση του Ιησού και σβήνοντας κάθε ενδεχόμενο φόβου αναζωογονημένοι από τον ερχομό του Φωτός και της Αλήθειας.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους!
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Όλοι οι Σύνδεσμοι της Εκπομπής είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/ta-zombie-kai-ta-zombakia-tis-maurostimenis-psichoklopis
Όμως για εμάς τα μεγάλα τα παιδιά, και τα μπολιασμένα και τα μη, η περίοδος χάριτος έχει τελειώσει καιρό τώρα και τα προσωπικά μας συναισθήματα είναι αδιάφορα οπότε μοιραία μας θέλουν να ακροβατούμε μεταξύ του πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες δόσεις για να ξεκινήσουμε αλλά και πόσο ασήμαντες είναι μπροστά στην τρίτη για να συνεχίσουν όσοι ξεκίνησαν και τελικά όλοι να καταλήξουμε σαν το Ισραήλ στο ότι ούτε κι η 3η τελικά φτάνει και εν τέλει να κόψουμε αυτό το βαρετό μέτρημα και να αποδεχτούμε τη μονιμότητα της κατάστασης. Για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει να ασκηθεί και η τυποποιημένη τρομοκρατία που παρουσιάζεται ως νεα κύματα που φέρνουν νέους περιορισμούς και ημερομηνίες λήξης στις προηγούμενες δόσεις αλλά και μεγαλύτερη περιθωριοποίηση και κυνήγι των ανθρώπων που δεν ακολουθούν αυτή την παράνοια.
Η οποία παράνοια είναι πολύ πιο προχωρημένη όσο παρατηρούμε την τεχνολογία που δήθεν προέκυψε λόγω της πανδημίας. Από τη μια cyborgs με microchips στον εγκέφαλο από τον Ίλον Μάσκ, από την άλλη σκανάρισμα και έλεγχος βιομετρικών δεδομένων είτε για τον έλεγχο των παραβάσεων είτε ακόμα και σε μικροκαταστήματα όπως πχ από την Αμαζον και πάνω από όλα οι εικονικοί κόσμοι που ονειρεύονται. Αν το παρατηρήσουμε ευρύτερα θα διαπιστώσουμε πως μέσα από τους ψηφιακούς κόσμους, τα ολογράμματα και τη γενικότερη τεχνολογία προσπαθούν να αντιγράψουν την ανθρώπινη προσωπικότητα σε ένα αβαταρ και να επιτύχουν γι’αυτούς την αθανασία και για εμάς την αιώνια φυλάκιση μας, την κλοπή του πολυτιμότερου, της ψυχής μας.
Βλέποντας λοιπόν τη σαφή στόχευση αλλά και ταυτόχρονα έχοντας τη διαίσθηση που πηγάζει από την πίστη ξέρουμε πως αυτό που πάνω από όλα έχει σημασία είναι να παραμείνουμε αγνοί και ελεύθεροι ανεξάρτητα τι συμβαίνει και τι θέλουν. Αυτές τις Άγιες μέρες ας ασχοληθούμε με τη δική μας ανασκόπηση για τη χρονιά που πέρασε ανοίγοντας χώρο στις καρδιές μας να υποδεχτούν ξανά τη γέννηση του Ιησού και σβήνοντας κάθε ενδεχόμενο φόβου αναζωογονημένοι από τον ερχομό του Φωτός και της Αλήθειας.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους!
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Γκρουπ στο Viber: https://invite.viber.com/?g=ti5xMtOGxU1U2nHFLjg6MkCDGmuUSOA6
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
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Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι Σύνδεσμοι της Εκπομπής είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/ta-zombie-kai-ta-zombakia-tis-maurostimenis-psichoklopis
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