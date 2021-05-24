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ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΣΤΕ ΕΡΜΑΙΑ ΕΜΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ, ΤΟ ΚΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ!!!
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215 views • May 24, 2021
24/05/2021 ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΣΤΕ ΕΡΜΑΙΑ ΕΜΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ, ΤΟ ΚΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ!!!
ΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ...ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ...
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΔΩΣΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΛΛΑ ΑΛΛΟΥ...
ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΚΟΜΑ...
Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ ΚΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ.
ΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΑΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΧΑΠΑΤΑ....
http://sinomosiologos.blogspot.com/.../05/blog-post_341.html
ΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ...ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ...
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΔΩΣΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΛΛΑ ΑΛΛΟΥ...
ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΚΟΜΑ...
Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ ΚΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ.
ΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΑΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΧΑΠΑΤΑ....
http://sinomosiologos.blogspot.com/.../05/blog-post_341.html
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