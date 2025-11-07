Бесконечное Лето прохождение 2024 #1 (Everlasting Summer)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Предупреждение: Озвучка опережает текст визуальной новеллы
Бесконечного Лето визуальная новелла
достиг наивысшего пика популярности в 2021 году
источник (https://steamcharts.com/app/331470#All) остается игрой, которую хочется получить после проверки даже того, как она вышла в 2014 году в Steam.
00:00 Вступление
00:07 Пролог
11:57 Первый День
18:45 Первая встреча Славя
20:32 Первая встреча с Леной и Ульяной
23:03 Первая встреча с Алисой
