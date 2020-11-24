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PATRIOTS; FEDERAL GOVERNMENT HAS DECLARED WAR ON U.S. CITIZENS; GET READY TO ELIMINATE STATE BORDER CHECKPOINTS THAT PREVENT TRAVEL; TAKE DOWN BY FORCE & CITIZENS ARREST ILLEGAL PCR CHECKPOINTS
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270 views • November 24, 2020
SUPPORT JOHN MOORE AND HIS SHOW
HELP SAM ANDERSON WITH HIS LEGAL BATTLE TO KEEP THE FREEDOM FIREARMS TRAINING CENTER
LISTEN CLOSE PENTAGON, US ARMY, US AIR FORCE, MARINES, AND TRAITOR JOINT CHIEFS OF STAFF
YOU WILL LOSE GOING UP AGAINST THE AMERICAN RIFLEMEN. PATRIOTS WILL NEVER GIVE UP AND PATRIOTS PROMISE, YOU WILL LOSE.
CONGRESS MEMBERS AND SENATORS - IF YOU TURN ON AND ATTACK U.S. CITIZENS - YOU WILL BE STANDING IN FRONT OF A PATRIOT FIRING SQUAD; AND YOU WILL BE ON PAY-PER-VIEW RAISING MONEY FOR THE U.S. TREASURY AND RECOUPING THE $ 200 TRILLION STOLEN FROM U.S. CITIZENS.
### JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA ###
, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
SET UP YOUR NEIGHBORHOOD KILL ZONES FOR FEDERAL RAIDERS WHO ARE COMING FOR YOUR WEAPONS. ENSURE THEY ONLY LEAVE IN BODY BAGS
SEND THE COORDINATES TO TRUMPS TWITTER ACCOUNT.
PLAN ON DEFENDING YOUR CITIES AND TOWNS AGAINST FEDERAL AGENCIES THAT WILL VIOLATE THE NUREMBERG CODE AND U.S. CONSTITUTION.
MAKE PLANS TO KILL STATE BORDER CHECKPOINTS THAT PREVENT TRAVEL AND ELIMINATE THE THREAT SO IT DOES NOT RETURN. ATTRITION ATTRITION ATTRITION. DEAD ENEMY COMBATANTS NO PRISONERS ONCE A COMMUNIST ALWAYS A COMMUNIST
AMERICANS HAVE GONE TO WAR BEFORE 2 TIMES IN ALL-OUT WARS IN VIETNAM AND AGAIN IN KOREA. COMMUNISM IN THE UNITED STATES FEDERAL GOVERNMENT AT ALL LEVELS WILL BE ELIMINATED AND KILLED.
WHEN THIS WAR IS FINISHED - THE COMMUNIST NAZI SOCIALIST DEMOCRAT PARTY WILL CEASE TO EXIST. COMMUNISTS WITHIN THE FEDERAL GOVERNMENT LIKE BRENNAN, CLAPPER, COMEY, AND THOSE ACTING IN VIOLATION OF THE U.S. CONSTITUTION WILL BE ARRESTED AND EXECUTED.
AND PATRIOTS ARE LOOKING FORWARD TO SMOKING COMMUNISTS INSIDE THE UNITED STATES.
WARSPEED MUST BE FOUGHT AGAINST GENERAL PERNA AND THE TAKE DOWN OF PERNA, AND STOPPING ALL WARSPEED ACTIVITY FROM HARMING YOUR FAMILY WILL BECOME A PRIORITY.
IT IS UNFORTUNATE FOR THE PENTAGON TO GO TO WAR AGAINST UNITED STATES CITIZENS; BECAUSE PATRIOTS PROMISE THEY WILL LOSE AND THESE GENERAL OFFICERS PUT IN FRONT OF A PAY-PER-VIEW FIRING SQUAD.
PATRIOTS WILL TAKE OVER FACEBOOK, INSTAGRAM, GOOGLE, AND TWITTER AND THE SLOW-MOTION CAMERAS WILL BE CAPTURING THE EXECUTION OF EVERY GENERAL OFFICER THAT DARES VIOLATE THE UNITED STATES CONSTITUTION.
LISTENING TO THE JOHN MOORE SHOW EVERY WEEKDAY IS A MUST
John Moore 20K subscribers
Firearms Monday with Sam Andrews and John Moore: 23 November, 2020
LISTENING TO THE HAGMANN REPORT IS ALSO A MUST
HELP SAM ANDERSON WITH HIS LEGAL BATTLE TO KEEP THE FREEDOM FIREARMS TRAINING CENTER
LISTEN CLOSE PENTAGON, US ARMY, US AIR FORCE, MARINES, AND TRAITOR JOINT CHIEFS OF STAFF
YOU WILL LOSE GOING UP AGAINST THE AMERICAN RIFLEMEN. PATRIOTS WILL NEVER GIVE UP AND PATRIOTS PROMISE, YOU WILL LOSE.
CONGRESS MEMBERS AND SENATORS - IF YOU TURN ON AND ATTACK U.S. CITIZENS - YOU WILL BE STANDING IN FRONT OF A PATRIOT FIRING SQUAD; AND YOU WILL BE ON PAY-PER-VIEW RAISING MONEY FOR THE U.S. TREASURY AND RECOUPING THE $ 200 TRILLION STOLEN FROM U.S. CITIZENS.
### JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA ###
, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
SET UP YOUR NEIGHBORHOOD KILL ZONES FOR FEDERAL RAIDERS WHO ARE COMING FOR YOUR WEAPONS. ENSURE THEY ONLY LEAVE IN BODY BAGS
SEND THE COORDINATES TO TRUMPS TWITTER ACCOUNT.
PLAN ON DEFENDING YOUR CITIES AND TOWNS AGAINST FEDERAL AGENCIES THAT WILL VIOLATE THE NUREMBERG CODE AND U.S. CONSTITUTION.
MAKE PLANS TO KILL STATE BORDER CHECKPOINTS THAT PREVENT TRAVEL AND ELIMINATE THE THREAT SO IT DOES NOT RETURN. ATTRITION ATTRITION ATTRITION. DEAD ENEMY COMBATANTS NO PRISONERS ONCE A COMMUNIST ALWAYS A COMMUNIST
AMERICANS HAVE GONE TO WAR BEFORE 2 TIMES IN ALL-OUT WARS IN VIETNAM AND AGAIN IN KOREA. COMMUNISM IN THE UNITED STATES FEDERAL GOVERNMENT AT ALL LEVELS WILL BE ELIMINATED AND KILLED.
WHEN THIS WAR IS FINISHED - THE COMMUNIST NAZI SOCIALIST DEMOCRAT PARTY WILL CEASE TO EXIST. COMMUNISTS WITHIN THE FEDERAL GOVERNMENT LIKE BRENNAN, CLAPPER, COMEY, AND THOSE ACTING IN VIOLATION OF THE U.S. CONSTITUTION WILL BE ARRESTED AND EXECUTED.
AND PATRIOTS ARE LOOKING FORWARD TO SMOKING COMMUNISTS INSIDE THE UNITED STATES.
WARSPEED MUST BE FOUGHT AGAINST GENERAL PERNA AND THE TAKE DOWN OF PERNA, AND STOPPING ALL WARSPEED ACTIVITY FROM HARMING YOUR FAMILY WILL BECOME A PRIORITY.
IT IS UNFORTUNATE FOR THE PENTAGON TO GO TO WAR AGAINST UNITED STATES CITIZENS; BECAUSE PATRIOTS PROMISE THEY WILL LOSE AND THESE GENERAL OFFICERS PUT IN FRONT OF A PAY-PER-VIEW FIRING SQUAD.
PATRIOTS WILL TAKE OVER FACEBOOK, INSTAGRAM, GOOGLE, AND TWITTER AND THE SLOW-MOTION CAMERAS WILL BE CAPTURING THE EXECUTION OF EVERY GENERAL OFFICER THAT DARES VIOLATE THE UNITED STATES CONSTITUTION.
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