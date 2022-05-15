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Appel à déserter - Remise des diplômes AgroParisTech 2022
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41 views • May 15, 2022
10 mai 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=SUOVOC2Kd50
Des agros qui bifurquent : https://www.youtube.com/channel/UC4ohYUh9E50h-Pd8fMkixcA
Discours d'un groupe d'agros qui bifurquent à la remise des diplômes d'AgroParisTech 2022.
EDITED : ENGLISH & SPANISH SUBTILES
Contact : [email protected]
Parce que ce qui compte c'est ce qui se passera loin des écrans:
Plus d'informations sur les Soulèvements de la Terre : https://lessoulevementsdelaterre.org/
Pour trouver des luttes autour de chez vous et partout en France : https://lutteslocales.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.32,-0.68,6z?cat=all
Pour plus d'informations sur le wwoofing : https://wwoof.fr/fr/
Pour trouver des ateliers vélo (et pouvoir prendre la route sans pétrole ni vélo neuf et cher): http://www.heureux-cyclage.org/
D'autres idées pour déserter : https://desertheureuses.noblogs.org/
Très bientôt /!\ les portes grandes ouvertes de la ZAD: https://zad.nadir.org/spip.php?article6862
Texte du discours en commentaire ci-dessous.
Des agros qui bifurquent : https://www.youtube.com/channel/UC4ohYUh9E50h-Pd8fMkixcA
Discours d'un groupe d'agros qui bifurquent à la remise des diplômes d'AgroParisTech 2022.
EDITED : ENGLISH & SPANISH SUBTILES
Contact : [email protected]
Parce que ce qui compte c'est ce qui se passera loin des écrans:
Plus d'informations sur les Soulèvements de la Terre : https://lessoulevementsdelaterre.org/
Pour trouver des luttes autour de chez vous et partout en France : https://lutteslocales.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.32,-0.68,6z?cat=all
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Texte du discours en commentaire ci-dessous.
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