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NYT EDITOR MUST BE FEELING A BIT OF A PRICK! - OH HE DIED! JUST 24 HOURS AFTER HIS SUPER DUPER SAFE BOOSTER BIO-WEAPON OF A "RARE" EVERYDAY HEART ATTACK - A SAFE AND EFFECTIVE DEVILS BREW. - ITS KARMA
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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202 views • January 13, 2022
AN ARROGANT AND IGNORANT PRICK! COEARSING PEOPLE TO HARM!
THE SAME THING HE PROMOTED KILLED HIM! - WHO IS THE PRICK NOW???
SUPER DUPER SAFE AND EFFECTIVE IF YOUR BAG IS MASS PRE MEDITATED PATENTED AND PLANNED GENOCIDE! - THE GIG IS UP!
HEART ATTACKS WHATS GOING ON JABBED MADNESS - https://www.brighteon.com/5a4ba676-66f7-4521-9012-d932c0dc384c

2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3

THIS IS A VERY SERIOUS MATTER! - https://www.brighteon.com/d60427dd-b8dc-4104-8af5-e527a4d8769c

The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon- https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2

THE FED WALLET COMES - https://www.brighteon.com/184063e9-cdf9-4ed1-8d1a-89926b3d260b

REVEREND CHRISTINE - Surviving the COVID civil world wars for the everyday person: https://www.brighteon.com/d3bf8159-5684-451f-b36f-83dcdb5eb58e

ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Προετοιμαστείτε, έρχονται πιο δύσκολα... https://www.brighteon.com/6c00f475-adf5-42e9-bb79-3bee6532fdb2

J P MORGAN THE TITANIC THE OLYMPIC AND THE INSURANCE FRAUD! LORD MERSEY AND UK GOVERNMENT CORRUPTION AND COVER UP - https://www.bitchute.com/video/GkNGNKjRqnxK/
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