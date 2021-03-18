© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
APPEL A LA RESISTANCE CIVILE ET AU REVEIL DES CONSCIENCES
Follow
1
Download MP3
Share
Report
161 views • March 18, 2021
APPEL A LA RESISTANCE CIVILE ET AU REVEIL DES CONSCIENCES
Nous appelons les citoyennes et les citoyens à exercer notre droit et notre devoir, sans supporter aucun chantage à l’exclusion sociale, de refuser une vaccination inutile, risquée servant plus les profits de l’industrie pharmaceutique que la santé, en obtenant au besoin la tenue d’un référendum (d’initiative partagée en France) sur l’intégration au bloc constitutionnel de l’article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, lequel énonce : "Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs", car si un gouvernement persiste dans une dérive autoritaire, irresponsable et mortifère, quelle autre alternative laisse-t-il à ses concitoyens sinon celle de résister en masse, et si possible pacifiquement, jusqu'à ce que les gouvernants reprennent raison ou leur remettent leur pouvoir ?
Source : 10 mars 2021 - https://rumble.com/vei3h5-appel-a-la-resistance-civile-et-au-reveil-des-consciences.html
Khorolistique : https://rumble.com/user/Khorolistique
Texte complet sur le lien cité en source.
CONTACTEZ-NOUS sur [email protected]
et NON plus sur [email protected]
APPEL A LA RESISTANCE CIVILE ET AU REVEIL DES CONSCIENCES
0.00-3.12 Préambule
3.13-10.38 Appel à la résistance civile et au réveil des consciences
10.40-13.40 Générique et chanson
🎶Composition musicale : Tristan Edelman
🎥Montage vidéo : Giulia D'Aria
🎤Voix a capella et chanson finale :
"Nos libertés" Ingrid Courrèges d'après la chanson "Femme libérée" de Cookie Dingler
🙏🏻Merci à toutes celles et tous ceux qui ont collaboré à cet appel
Louis Fouché, Tristan Edelman, Virginie de Araujo-Recchia, Thierry Gourvénec, Médecin anonyme, Ronald Guillaumont, Vincent Pavan, Pascal Sacré, Éric Remacle, Nathalie Derivaux, Pierre Chazal, Sébastien Recchia, Alexandre Gerbi, Ingrid Courrèges, Ashani, Albéric et Cindy, Géraldine, Jean-Paul, Jeff, Julie, Martine, Sébastien G, Sandrine, Isabelle, Claudia et Ernesto, Joël, Dominique....
📝Texte collectif : personnes participantes, associations, collectifs.
📌COLLECTIFS NATIONAUX DE RESISTANCE
Reinfocovid https://reinfocovid.fr/
Parents 2021 France https://p21france.wixsite.com/collectif
Enfance et libertés //enfance-libertes.fr/
Parents 2021 Belgique https://www.parents2021.com/index.php
Me de Araujo-Recchia
https://www.legavox.fr/blog/maitre-de-araujo-recchia/rapport-dictature-2020-terrorisme-etat-29896.htm
Réaction19 https://reaction19.fr/
Covid-19 Laissons les médecins prescrire https://stopcovid19.today/
Association BonSens https://bonsens.info/
📰MEDIAS D'INFORMATIONS LIBRES
Profession Gendarme http //www.profession-gendarme.com/
Anthropo-logiques https//jdmichel.blog.tdg.ch/
Mondialisation https //www.mondialisation.ca/
Agoravox https//www.agoravox.fr/
FranceSoir http://www.francesoir.fr/rubrique/opinions
Nexus https://www.nexus.fr/
Covidinfos.net https://covidinfos.net/
Baslesmasques https://baslesmasques.com/p/home
Le Saker Francophone https://lesakerfrancophone.fr/
Initiative citoyenne http//initiativecitoyenne.be
Sud Radio www.sudradio.fr
Sébastien Recchia https://www.youtube.com/channel/UCOrHq7D_MoQ7Kui9W7Up_gw
Franjo https://www.youtube.com/channel/UC53gfTiWvslLPNuoDcoxmVg
Ingrid Courrèges https://www.youtube.com/user/ingridcourreges64
https://www.agoravox.fr/auteur/tristan-117399
https://www.agoravox.fr/auteur/alexandre-gerbi
https://www.agoravox.fr/auteur/pierre-chazal
https://www.agoravox.fr/auteur/thierry-gourvenec
Nous appelons les citoyennes et les citoyens à exercer notre droit et notre devoir, sans supporter aucun chantage à l’exclusion sociale, de refuser une vaccination inutile, risquée servant plus les profits de l’industrie pharmaceutique que la santé, en obtenant au besoin la tenue d’un référendum (d’initiative partagée en France) sur l’intégration au bloc constitutionnel de l’article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, lequel énonce : "Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs", car si un gouvernement persiste dans une dérive autoritaire, irresponsable et mortifère, quelle autre alternative laisse-t-il à ses concitoyens sinon celle de résister en masse, et si possible pacifiquement, jusqu'à ce que les gouvernants reprennent raison ou leur remettent leur pouvoir ?
Source : 10 mars 2021 - https://rumble.com/vei3h5-appel-a-la-resistance-civile-et-au-reveil-des-consciences.html
Khorolistique : https://rumble.com/user/Khorolistique
Texte complet sur le lien cité en source.
CONTACTEZ-NOUS sur [email protected]
et NON plus sur [email protected]
APPEL A LA RESISTANCE CIVILE ET AU REVEIL DES CONSCIENCES
0.00-3.12 Préambule
3.13-10.38 Appel à la résistance civile et au réveil des consciences
10.40-13.40 Générique et chanson
🎶Composition musicale : Tristan Edelman
🎥Montage vidéo : Giulia D'Aria
🎤Voix a capella et chanson finale :
"Nos libertés" Ingrid Courrèges d'après la chanson "Femme libérée" de Cookie Dingler
🙏🏻Merci à toutes celles et tous ceux qui ont collaboré à cet appel
Louis Fouché, Tristan Edelman, Virginie de Araujo-Recchia, Thierry Gourvénec, Médecin anonyme, Ronald Guillaumont, Vincent Pavan, Pascal Sacré, Éric Remacle, Nathalie Derivaux, Pierre Chazal, Sébastien Recchia, Alexandre Gerbi, Ingrid Courrèges, Ashani, Albéric et Cindy, Géraldine, Jean-Paul, Jeff, Julie, Martine, Sébastien G, Sandrine, Isabelle, Claudia et Ernesto, Joël, Dominique....
📝Texte collectif : personnes participantes, associations, collectifs.
📌COLLECTIFS NATIONAUX DE RESISTANCE
Reinfocovid https://reinfocovid.fr/
Parents 2021 France https://p21france.wixsite.com/collectif
Enfance et libertés //enfance-libertes.fr/
Parents 2021 Belgique https://www.parents2021.com/index.php
Me de Araujo-Recchia
https://www.legavox.fr/blog/maitre-de-araujo-recchia/rapport-dictature-2020-terrorisme-etat-29896.htm
Réaction19 https://reaction19.fr/
Covid-19 Laissons les médecins prescrire https://stopcovid19.today/
Association BonSens https://bonsens.info/
📰MEDIAS D'INFORMATIONS LIBRES
Profession Gendarme http //www.profession-gendarme.com/
Anthropo-logiques https//jdmichel.blog.tdg.ch/
Mondialisation https //www.mondialisation.ca/
Agoravox https//www.agoravox.fr/
FranceSoir http://www.francesoir.fr/rubrique/opinions
Nexus https://www.nexus.fr/
Covidinfos.net https://covidinfos.net/
Baslesmasques https://baslesmasques.com/p/home
Le Saker Francophone https://lesakerfrancophone.fr/
Initiative citoyenne http//initiativecitoyenne.be
Sud Radio www.sudradio.fr
Sébastien Recchia https://www.youtube.com/channel/UCOrHq7D_MoQ7Kui9W7Up_gw
Franjo https://www.youtube.com/channel/UC53gfTiWvslLPNuoDcoxmVg
Ingrid Courrèges https://www.youtube.com/user/ingridcourreges64
https://www.agoravox.fr/auteur/tristan-117399
https://www.agoravox.fr/auteur/alexandre-gerbi
https://www.agoravox.fr/auteur/pierre-chazal
https://www.agoravox.fr/auteur/thierry-gourvenec
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.