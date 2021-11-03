© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Analyses sanguines post-injection : l'inquiétude grandit - Dr Benoit Ochs
Follow
0
Share
Report
328 views • November 03, 2021
1er novembre 2021 : https://odysee.com/@jeremiemercier:0/analyses-sanguines-post-injection:6
Dr Jérémie Mercier - Health without BS : https://odysee.com/@jeremiemercier:0
@jeremiemercier
Pour ce 15ème numéro de "Science en Conscience" pour ReinfoCovid, Jérémie Mercier reçoit le médecin généraliste luxembourgeois Benoît Ochs, membre du collectif ReinfoCovid Luxembourg que l'on peut retrouver sur ce site :
► https://www.expressis-verbis.lu/?lang=fr
Notre échange portera sur les analyses sanguines surprenantes et inquiétantes chez une proportion importante de sa patientèle ayant reçu les récentes injections expérimentales.
Crédit musique générique : Erik Baroux
► Retrouvez ReinfoCovid sur le site : http://reinfocovid.fr/
► Retrouvez Jérémie Mercier sur son site : https://www.jeremie-mercier.com/
et sur son groupe Telegram : https://t.me/DeconfineTaSante
...
https://www.youtube.com/watch?v=8ToWq-sfOzY
Dr Jérémie Mercier - Health without BS : https://odysee.com/@jeremiemercier:0
@jeremiemercier
Pour ce 15ème numéro de "Science en Conscience" pour ReinfoCovid, Jérémie Mercier reçoit le médecin généraliste luxembourgeois Benoît Ochs, membre du collectif ReinfoCovid Luxembourg que l'on peut retrouver sur ce site :
► https://www.expressis-verbis.lu/?lang=fr
Notre échange portera sur les analyses sanguines surprenantes et inquiétantes chez une proportion importante de sa patientèle ayant reçu les récentes injections expérimentales.
Crédit musique générique : Erik Baroux
► Retrouvez ReinfoCovid sur le site : http://reinfocovid.fr/
► Retrouvez Jérémie Mercier sur son site : https://www.jeremie-mercier.com/
et sur son groupe Telegram : https://t.me/DeconfineTaSante
...
https://www.youtube.com/watch?v=8ToWq-sfOzY
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.