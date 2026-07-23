La Salsa Mayor - P 2/4 23-7-26 - Marcelo Espillar entrevista al consultor Santiago Caviglia

Efusiva.TV LA SALSA MAYOR Encuentro del 23-7-26

Desde Uruguay, el conductor y periodista independiente Marcelo Espillar entrevista a Santiago Caviglia, consultor argentino especialista en estrategias, conductas humanas y procesos de anti corrupción, activista internacional abocado a la lucha contra las agendas globalistas y poderes supra nacionales.

Ante los abusos de poder, corrupción de nuestras autoridades jurídicas y políticas, violación de nuestros derechos personalísimos y constitucionales, atropello a nuestra dignidad, atentados contra nuestro bienestar, salud y vida; no solo el conocer la verdad nos hará libres, también es necesario actuar en consecuencia.

Tomando consciencia y mucho más.

En nuestra cotidiana vida, casi sin saberlo, todos somos y actuamos como Consultores; por lo tanto, nuestro gran desafío es lograr tomar las mejores decisiones, establecer los objetivos más adecuados y efectuar las acciones más convenientes tal cual así lo realiza un experimentado Consultor.

Comencemos a actuar de manera efectiva en pos de lograr el control sobre lo que nos sucede y en pos de recuperar lo que nos robaron y nos pertenece.

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https://drive.google.com/file/d/1omhW7lEk3JdYiECXyAE79yEwkpUdA4Bg/view?usp=drive_link