¡La Otan Debe Adaptarse a la Realidad! - Destacados (parte 3)

Glenn Diesen, profesor de economía política, analizó las implicaciones geopolíticas y económicas del conflicto en Ucrania. Destacó el giro estratégico de Rusia hacia Asia, en particular hacia China, y los errores de cálculo de Occidente al subestimar el poder militar ruso. Diesen criticó las sanciones de Occidente contra Rusia, señalando su impacto negativo en las economías europeas y el auge de un mundo multipolar. Subrayó la importancia del acceso a la energía para el desarrollo de la inteligencia artificial y el posible alejamiento del dólar estadounidense en el comercio internacional. También abordó los desafíos políticos y económicos que enfrentan Europa y Estados Unidos para adaptarse a este nuevo orden mundial.





