© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Pöördepunkt. Deemonitele loovutatud eluenergia
Follow
0
Download MP3
Share
Report
31 views • February 17, 2021
Kahe aasta tagune ja eelmises ning hoiatamata suletud Terve Elu Telepildis üleval olnud salvestus ANDROIDIDE ning ka Inimeste endi poolt tooderavast piinaenergiast, millest eilses 16. muinasjutus taas juttu tegin.
Ennist see savestus palju vaatajaid pole kogunud. Ehk on nüüd Inimesed palju enam mõistmas, mida see maailm siin tegelikkuses Meile etendamas on ning mil määral Inimesed ikka veel kõike seda kaost koos hoida aitavad ja endi käitumispahede ja vanades eluviisides kinniistumisega, selle edasikestmisele üha enam hoogu juurde annavad.
Endisest selgeltnägijatest ja loodusvõngetega kooskõlas elanud ülivõimetega Inimestest on tänaseks ajaks järele jäänud vaid inimvared, kes mitte lihtsalt ei kaotanud endi ülimad võimed, vaid on ka endise enam kui 1100 aasta pikkuse tervena ja väekana elatud elu vahetanud nüüdse vaid 55 aastase, heal juhul 75 aastase "elupikkuse" vastu. Sedagi seejuures ei elata enam mitte täiel rinnal endi eluväge nautides, vaid suures osas haiguste ja tulutute ravide käes vindudes.
Miks on aga Inimesed nii alla lastud? Kuhu on kadunud Nende endine eluvägi ja seega ka tervis? Mis on siiski juhtunud või kes on korraldanud Inimese sedavõrd ulatusliku allakäigu, ilma et Inimene ise seda allalaskmist mingilgi moel märganud oleks ja praegu üldse enam adudagi suudaks?
Muidugi, selgeltnägemise võimest ilma jäetud kahejalgsed inimvared ei suudagi endi tegelikke, peenmaailmas olesklevaid otseseid vaenlasi märgatagi, märkamata ju isegi neid inimnahas ringiliikuvaid vaenlasi, kes seda Inimese allakäiku deemonlikule maailmale söödaks olemist siiamaani korraldamas on...
Nii on endised üliinimesed nende inimnahas ringiliikuvate vaenlaste poolt ülesseseatud ning Inimestele igapäevaselt sissesöödetavat sööta alla neelates, jäämas ka edaspidi üha väetimateks, kuna on loovutamas suurema osa endi eluenergiast nendele, keda nad eales ei näe ja kelle olemasolust neil õrna aimugi ei ole.
Vaadake ka salvestust egregoridest. Kuidas need toimivad ja mida nende all üldse silmas peetakse: https://www.facebook.com/terveelutp/videos/363176977849513/
Ennist see savestus palju vaatajaid pole kogunud. Ehk on nüüd Inimesed palju enam mõistmas, mida see maailm siin tegelikkuses Meile etendamas on ning mil määral Inimesed ikka veel kõike seda kaost koos hoida aitavad ja endi käitumispahede ja vanades eluviisides kinniistumisega, selle edasikestmisele üha enam hoogu juurde annavad.
Endisest selgeltnägijatest ja loodusvõngetega kooskõlas elanud ülivõimetega Inimestest on tänaseks ajaks järele jäänud vaid inimvared, kes mitte lihtsalt ei kaotanud endi ülimad võimed, vaid on ka endise enam kui 1100 aasta pikkuse tervena ja väekana elatud elu vahetanud nüüdse vaid 55 aastase, heal juhul 75 aastase "elupikkuse" vastu. Sedagi seejuures ei elata enam mitte täiel rinnal endi eluväge nautides, vaid suures osas haiguste ja tulutute ravide käes vindudes.
Miks on aga Inimesed nii alla lastud? Kuhu on kadunud Nende endine eluvägi ja seega ka tervis? Mis on siiski juhtunud või kes on korraldanud Inimese sedavõrd ulatusliku allakäigu, ilma et Inimene ise seda allalaskmist mingilgi moel märganud oleks ja praegu üldse enam adudagi suudaks?
Muidugi, selgeltnägemise võimest ilma jäetud kahejalgsed inimvared ei suudagi endi tegelikke, peenmaailmas olesklevaid otseseid vaenlasi märgatagi, märkamata ju isegi neid inimnahas ringiliikuvaid vaenlasi, kes seda Inimese allakäiku deemonlikule maailmale söödaks olemist siiamaani korraldamas on...
Nii on endised üliinimesed nende inimnahas ringiliikuvate vaenlaste poolt ülesseseatud ning Inimestele igapäevaselt sissesöödetavat sööta alla neelates, jäämas ka edaspidi üha väetimateks, kuna on loovutamas suurema osa endi eluenergiast nendele, keda nad eales ei näe ja kelle olemasolust neil õrna aimugi ei ole.
Vaadake ka salvestust egregoridest. Kuidas need toimivad ja mida nende all üldse silmas peetakse: https://www.facebook.com/terveelutp/videos/363176977849513/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.