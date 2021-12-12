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Faux Départ – #5 – Partie 1 – “Ocytocine de synthèse… Attention danger !”
luciole
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41 views • December 12, 2021
12 décembre 2021 : https://emakrusi.com/video/faux-depart-5-partie-1-ocytocine-de-synthese-attention-danger/
Site officiel Ema Krusi : https://emakrusi.com

Épisode #5 – Partie 1 : “Ocytocine de synthèse… Attention danger !”

Dans cet épisode, Malika nous parle de l’ocytocine de synthèse, ou Syntocinon, qui est devenue une molécule incontournable administrée dans les structures hospitalières lors des accouchements. Malheureusement, peu d’informations circulent à son sujet et la plupart des femmes ignorent les risques qu’elles encourent, ainsi que leurs bébés, au contact de cette hormone de synthèse.

Découvrez dans cette émission à quel point la médicalisation des accouchements a pris le dessus sur le bon sens et la nature. Sous prétexte que “parfois ça se passe mal”, alors on considère dès lors chaque maman en passe de donner la vie comme une personne malade, que l’on doit absolument hospitaliser pour que la venue au monde de son bébé se passe bien… Sauf qu’à trop vouloir en faire, au fil des décennies, l’immense majorité des gynécologues, obstétriciens ou personnel de maternité, s’est perdu dans un univers de protocoles, qui, lorsque l’on regarde avec un peu de recul, crée lui-même ces problèmes qu’il est censé éviter. Et ces mamans ne le comprenant pas, malgré des épisodes parfois catastrophiques dans les hôpitaux, finissent pas sortir en pensant naïvement : “heureusement que j’étais à l’hôpital, sinon ça se serait sûrement mal passé…”

Il est grand temps de redonner un peu de force, de courage et de connaissance aux mamans, et aux papas.

Méthode Bonapace pour les pros: Pour les pros

Méthode Bonapace pour les parents: Pour les parents

Méthode Bonapace pour les grands-parents: Pour les grands-parents

Site général: Méthode Bonapace
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