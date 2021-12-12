© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Faux Départ – #5 – Partie 1 – “Ocytocine de synthèse… Attention danger !”
Follow
0
Share
Report
41 views • December 12, 2021
12 décembre 2021 : https://emakrusi.com/video/faux-depart-5-partie-1-ocytocine-de-synthese-attention-danger/
Site officiel Ema Krusi : https://emakrusi.com
Épisode #5 – Partie 1 : “Ocytocine de synthèse… Attention danger !”
Dans cet épisode, Malika nous parle de l’ocytocine de synthèse, ou Syntocinon, qui est devenue une molécule incontournable administrée dans les structures hospitalières lors des accouchements. Malheureusement, peu d’informations circulent à son sujet et la plupart des femmes ignorent les risques qu’elles encourent, ainsi que leurs bébés, au contact de cette hormone de synthèse.
Découvrez dans cette émission à quel point la médicalisation des accouchements a pris le dessus sur le bon sens et la nature. Sous prétexte que “parfois ça se passe mal”, alors on considère dès lors chaque maman en passe de donner la vie comme une personne malade, que l’on doit absolument hospitaliser pour que la venue au monde de son bébé se passe bien… Sauf qu’à trop vouloir en faire, au fil des décennies, l’immense majorité des gynécologues, obstétriciens ou personnel de maternité, s’est perdu dans un univers de protocoles, qui, lorsque l’on regarde avec un peu de recul, crée lui-même ces problèmes qu’il est censé éviter. Et ces mamans ne le comprenant pas, malgré des épisodes parfois catastrophiques dans les hôpitaux, finissent pas sortir en pensant naïvement : “heureusement que j’étais à l’hôpital, sinon ça se serait sûrement mal passé…”
Il est grand temps de redonner un peu de force, de courage et de connaissance aux mamans, et aux papas.
Méthode Bonapace pour les pros: Pour les pros
Méthode Bonapace pour les parents: Pour les parents
Méthode Bonapace pour les grands-parents: Pour les grands-parents
Site général: Méthode Bonapace
Site officiel Ema Krusi : https://emakrusi.com
Épisode #5 – Partie 1 : “Ocytocine de synthèse… Attention danger !”
Dans cet épisode, Malika nous parle de l’ocytocine de synthèse, ou Syntocinon, qui est devenue une molécule incontournable administrée dans les structures hospitalières lors des accouchements. Malheureusement, peu d’informations circulent à son sujet et la plupart des femmes ignorent les risques qu’elles encourent, ainsi que leurs bébés, au contact de cette hormone de synthèse.
Découvrez dans cette émission à quel point la médicalisation des accouchements a pris le dessus sur le bon sens et la nature. Sous prétexte que “parfois ça se passe mal”, alors on considère dès lors chaque maman en passe de donner la vie comme une personne malade, que l’on doit absolument hospitaliser pour que la venue au monde de son bébé se passe bien… Sauf qu’à trop vouloir en faire, au fil des décennies, l’immense majorité des gynécologues, obstétriciens ou personnel de maternité, s’est perdu dans un univers de protocoles, qui, lorsque l’on regarde avec un peu de recul, crée lui-même ces problèmes qu’il est censé éviter. Et ces mamans ne le comprenant pas, malgré des épisodes parfois catastrophiques dans les hôpitaux, finissent pas sortir en pensant naïvement : “heureusement que j’étais à l’hôpital, sinon ça se serait sûrement mal passé…”
Il est grand temps de redonner un peu de force, de courage et de connaissance aux mamans, et aux papas.
Méthode Bonapace pour les pros: Pour les pros
Méthode Bonapace pour les parents: Pour les parents
Méthode Bonapace pour les grands-parents: Pour les grands-parents
Site général: Méthode Bonapace
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.