España, tierra de caciques

Video del año 2023 de Raúl de Murcia, conocido como el Murciano Encabronao, de su canal de Youtube "Raúl de Murcia". Grabado en Lanzarote, una de las islas Canarias, antes denominadas Islas Afortunadas y ahora convertidas en Repúblicas Bananeras donde la corrupción campa a sus anchas y solo sobreviven los afines al partido en el poder.

O eres de los suyos, o pagas mordidas o... irán a por ti. Si aun no has emprendido no lo hagas en España.

Vete de España, sobre todo si eres joven, luego te va a ser mucho más difícil.

Vete de España porque en este país solo prosperan los corruptos, sus familiares y sus amigos.

Disclaimer. Pero si eres un corrupto o un vago que te gusta vivir de ayudas y subvenciones mil quédate, para ti España es el paraíso.







