ΕΥΗ ΚΙΑΓΙΑ: «ΒΑΛΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΣΟΥ ΜΩΡΗ... ΑΠΟ ΔΩ ΜΕΣΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΕΙΣ..» ΜΟΥ ΦΩΝΑΖΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

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281 views • March 01, 2021



Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη της κας Κιαγιά στο Σε μια πρωτοφανή απίστευτη καταγγελία προχώρησε η γνωστή γιατρός – Παθολόγος Εύη Κιαγιά μιλώντας σήμερα στον Focus FM και τον Στέφανο Δαμιανιδη. Γυναίκα αστυνομικός της φώναξε “Βάλε τη μάσκα σου μωρή” όταν πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της... για να παραλάβει πρόστιμο για μη χρήση μάσκας. Μάλιστα η συμπεριφορά της εν λόγω αστυνομικού – όπως καταγγέλλει η κα Κιαγιά – ακολούθησε και μετά απο 2ο πρόστιμο που της επιβλήθηκε, εκείνη τη στιγμή, μέσα στο αστυνομικό τμήμα, γιατί δεν φορούσε μάσκα. Η κα Κιαγιά οδηγήθηκε μάλιστα βίαια – όπως λέει η ίδια- ακόμα και στο κρατητήριο.Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη της κας Κιαγιά στο https://www.mixcloud.com/Focusfm/%CE%B5%CF%85%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-010321/ Keywords recg

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