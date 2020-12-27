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Истории победы над раком альтернативными методами. Рак лёгких 4-й степени
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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58 views • December 27, 2020
В сентябре 2016 года у ветерана Вьетнама Марвина Десселя появился сильный непрекращающийся кашель. Пять месяцев спустя его врач обнаружил бесцветные массы в его легких, и вскоре ему был поставлен диагноз рак легких 4 стадии. Рак дал метастазы по всему телу – на четыре лимфоузла, два позвонка, на тазобедренный сустав и левую ключицу.

Марвин отказался от химиотерапии, радиации и хирургии, ссылаясь на то, что у него было много друзей, больных раком, и он насмотрелся на их мучения от последствий традиционного лечения. Он решил, что пусть даже ему останется жить две недели, лучше он проживет их так, как желает сам. Врачи сказали, что если он откажется от их лечения, он проживет максимум 3-6 месяцев. Но Марвин отказался и в результате пережил этот срок.

Он решил идти альтернативным путём и обратился к холистическому доктору Гарсия из Флориды. Его 11-недельный лечебный протокол «исцеления тела, ума и духа» включал высокие дозы внутривенных вливаний витамина С, прием различных натуральных препаратов, употребление натуральной пищи и другие процедуры.

Марвин объясняет свой успех в борьбе с раком просмотром сериала «Правда о раке». Благодаря полученной информации из этого сериала ему удалось не сойти с намеченного пути, и в результате победить болезнь и сохранить свою жизнь!

Другие истории излечившихся от рака смотрите на нашем канале в плейлисте "Истории победы над раком альтернативными методами": https://vk.cc/7O9DZW или на нашем сайте: https://medalternativa.info/tag/healing/

Помните! Рак не является смертельным приговором! Существует огромное множество эффективных и доступных альтернативных методов его лечения, как «домашних», так и клинических.

Упоминаемый в видео сериал "Правда о раке", который мы переводим, смотрите по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/

Всю информацию об альтернативных методах лечения вы можете найти на нашем сайте https://medalternativa.info/

В первую очередь рекомендуем почитать книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, которую можно бесплатно скачать (или заказать бумажную версию) на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/

Вся информация на нашем сайте предоставляется бесплатно. Изучив ее, вы сможете самостоятельно составить для себя лечебный протокол. При необходимости вы также можете получить консультацию нашего специалиста по альтернативной онкологии – натуропата Бориса Гринблата, который поможет вам составить протокол лечения исходя из вашей ситуации. Подробности – в разделе сайта «Помощь специалиста»: https://medalternativa.info/help/

Для желающих использовать клинические альтернативные методы доступно лечение в альтернативной клинике в Казахстане. Подробности, а также отзывы прошедших там лечение, читайте по ссылке: https://medalternativa.info/entry/klinika-v-kazahstane/
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