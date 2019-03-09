[9 mars 2019] Application de l'horloge plate du soleil, de la lune et du zodiaque - FRANÇAIS [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]

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Nous vivons dans un monde de mensonges poussés contre nous par les niveaux supérieurs des contrôleurs du monde. Il est plus facile de mentir à quelqu'un que de le convaincre qu'on lui a menti, surtout lorsqu'il est inconsciemment accro à la peur. Si le FONDEMENT de votre croyance mondiale est que vous êtes sur une fusée poire globe d'eau en rotation volant dans un vide spatial infini, alors vous ne saurez pas QUI vous êtes, O WH vous êtes et CE que vous êtes vraiment. Vous serez perdu et vous vous sentirez insignifiant sans SAVOIR que vous êtes au centre de la création plutôt que sur un grain de poussière dans un univers en constante expansion.



Avec cette croyance, vous pouvez être convaincu de tout. Pour vous réveiller, vous DEVEZ commencer par la fondation de votre monde et à partir de là, vous pouvez voir au-delà de la courbe imaginaire.



L'application FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK est le meilleur outil pour découvrir la terre plate et la présenter à vos amis et à votre famille. Il montre visuellement à quel point le ciel est une horloge parfaite et vous apporte le dernier contenu de terre plate censuré par Google.



La page FAQ répondra à toutes vos questions sur comment et pourquoi la terre plate est cachée. Vous avez une raison pour laquelle vous pensez que Flat Earth est impossible, nous avons une réponse à laquelle vous n'avez pas encore pensé.



Relevez le défi Horloge FE. Regardez la vidéo en vedette tous les jours pendant 2 semaines et voyez ce qui se passe.



Recherchez simplement "Flat Earth Clock" de Blue Water Bay dans Google Play ou l'App Store d'Apple. Ce sera le meilleur 2,99 $ que vous ayez jamais investi. Évitez les applications contrefaites sur Google Play, elles sont GRATUITES et ne valent toujours pas le prix. Téléchargez-le et découvrez-le dès aujourd'hui !

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science, technologie, géologie, astronomie, physique, éducation Un outil indispensable pour expliquer FLAT EARTH à vos amis.Montre comment les saisons fonctionnent.Comment le soleil et la lune se déplacent-ils dans le zodiaque?Jour et nuit.Fonctionne beaucoup de temps.Vidéos en vedette pour aider les gens à découvrir notre monde.Compte à rebours pour votre prochain grand événement.* MAINTENANT DISPONIBLE * sur Google Play et Apple.*lien iPhone:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8 *Lien Android:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun Nous vivons dans un monde de mensonges poussés contre nous par les niveaux supérieurs des contrôleurs du monde. Il est plus facile de mentir à quelqu'un que de le convaincre qu'on lui a menti, surtout lorsqu'il est inconsciemment accro à la peur. Si le FONDEMENT de votre croyance mondiale est que vous êtes sur une fusée poire globe d'eau en rotation volant dans un vide spatial infini, alors vous ne saurez pas QUI vous êtes, O WH vous êtes et CE que vous êtes vraiment. Vous serez perdu et vous vous sentirez insignifiant sans SAVOIR que vous êtes au centre de la création plutôt que sur un grain de poussière dans un univers en constante expansion.Avec cette croyance, vous pouvez être convaincu de tout. Pour vous réveiller, vous DEVEZ commencer par la fondation de votre monde et à partir de là, vous pouvez voir au-delà de la courbe imaginaire.L'application FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK est le meilleur outil pour découvrir la terre plate et la présenter à vos amis et à votre famille. Il montre visuellement à quel point le ciel est une horloge parfaite et vous apporte le dernier contenu de terre plate censuré par Google.La page FAQ répondra à toutes vos questions sur comment et pourquoi la terre plate est cachée. Vous avez une raison pour laquelle vous pensez que Flat Earth est impossible, nous avons une réponse à laquelle vous n'avez pas encore pensé.Relevez le défi Horloge FE. Regardez la vidéo en vedette tous les jours pendant 2 semaines et voyez ce qui se passe.Recherchez simplement "Flat Earth Clock" de Blue Water Bay dans Google Play ou l'App Store d'Apple. Ce sera le meilleur 2,99 $ que vous ayez jamais investi. Évitez les applications contrefaites sur Google Play, elles sont GRATUITES et ne valent toujours pas le prix. Téléchargez-le et découvrez-le dès aujourd'hui !Pomme : https://tinyurl.com/FEiOSapp Android : https://tinyurl.com/FEdroidApp Les deux : https://qrco.de/bbizVA Soutenez ce canal et la sensibilisation à la TERRE PLATE :Pour les dons ponctuels : PayPal.me/DITRHVenmo : dtweissFacebook. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast Brighteon : https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews BitChute : https://bitchute.com/ditrhinterviews Brighteon : https://brighteon.com/channels/ditrh BitChute : https://bitchute.com/ditrh Brighteon : https://tinyurl.com/DITRHiBlist Instagram : @TheflatearthpodcastDEMANDES DES MÉDIAS : [email protected] Si vous êtes un animateur d'émission et que vous pensez que Flat Earth est stupide et impossible, faisons une séance de questions-réponses sur votre chaîne.science, technologie, géologie, astronomie, physique, éducation Keywords scienceeducationtechnologyastronomyphysicsgeologyphysiquetechnologie

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