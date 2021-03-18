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The Big Reset Movie - La pandemia es el pretexto para un reseteo dictatorial
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31 views • March 18, 2021
El propósito de este breve documental es ayudar a comprender lo que realmente ocurre
tras el telón pandémico. En el mundo que se nos presenta a futuro, la intención es que
aceptemos progresivamente aquello que se insiste en llamar la “Nueva Normalidad”,
un estado de control impuesto de manera gradual por personajes elegidos desde las
grandes corporaciones que, amparadas bajo el pretexto de una pandemia global,
impulsan este verdadero atentado contra nuestros derechos y libertades básicas,
cuya coerción irá en aumento hasta que se impongan las “nuevas condiciones”.
https://elinvestigador.org/documental-big-reset-movie/
http://thebigresetmovie.com/home/el-documental
tras el telón pandémico. En el mundo que se nos presenta a futuro, la intención es que
aceptemos progresivamente aquello que se insiste en llamar la “Nueva Normalidad”,
un estado de control impuesto de manera gradual por personajes elegidos desde las
grandes corporaciones que, amparadas bajo el pretexto de una pandemia global,
impulsan este verdadero atentado contra nuestros derechos y libertades básicas,
cuya coerción irá en aumento hasta que se impongan las “nuevas condiciones”.
https://elinvestigador.org/documental-big-reset-movie/
http://thebigresetmovie.com/home/el-documental
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