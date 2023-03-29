Neste filme, Peter Maxwell Slattery leva você em uma jornada para sua vida com um dos casos de contato extraterrestres mais documentados nos tempos modernos.





De evidências fotográficas e de vídeo, para centenas de testemunhas a eventos ao redor dele, para evidências físicas, há muito a ser explorado nesta história.





Este documentário leva um em uma jornada de alteração da mente, olhando para quem nós realmente somos e um ponto de vista alternativa no tópico paranormal, com foco no aspecto multidimensional dos fenômenos, e como os paranormais, fantasmas, uacs e consciência são todos conectado.





Com análise de imagem Expert Jason Comerce (EX UK Airforce / Aeroespacial), Conselheiro e Hypnoterapist Mary Rodwell, viewer remoto John Vivanco (que trabalhou em um think tank para o FBI, Cientistas da NASA e outras agências - também conhecidas como espionagem psíquica), e James Gilliland do rancho ECETI.





Pete não é o único experimentando o que é analisado como as pessoas inexplicáveis, de todas as esferas da vida em todo o mundo.