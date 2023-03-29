© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Neste filme, Peter Maxwell Slattery leva você em uma jornada para sua vida com um dos casos de contato extraterrestres mais documentados nos tempos modernos.
De evidências fotográficas e de vídeo, para centenas de testemunhas a eventos ao redor dele, para evidências físicas, há muito a ser explorado nesta história.
Este documentário leva um em uma jornada de alteração da mente, olhando para quem nós realmente somos e um ponto de vista alternativa no tópico paranormal, com foco no aspecto multidimensional dos fenômenos, e como os paranormais, fantasmas, uacs e consciência são todos conectado.
Com análise de imagem Expert Jason Comerce (EX UK Airforce / Aeroespacial), Conselheiro e Hypnoterapist Mary Rodwell, viewer remoto John Vivanco (que trabalhou em um think tank para o FBI, Cientistas da NASA e outras agências - também conhecidas como espionagem psíquica), e James Gilliland do rancho ECETI.
Pete não é o único experimentando o que é analisado como as pessoas inexplicáveis, de todas as esferas da vida em todo o mundo.