Кто такие цари с востока? («цари от восхода солнечного» Откр 16:12) Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian

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Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Мои ресурсы:
Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzl
Канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Каналы на Ютубе
https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg
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Кто такие цари с востока? («цари от восхода солнечного» Откр 16:12)
Это перевод видео Лиланда Джонса от 5 мая 2021 г.
Leeland Jones Who are the Kings of the East? Pt1
https://www.youtube.com/watch?v=iapF3vFOxOE
Cм. документ с переводом к этому видео:
pdf https://cloud.mail.ru/public/hr4j/Qn8bnNwVJ
doc https://cloud.mail.ru/public/TpGg/ec3xs46Df
odt https://cloud.mail.ru/public/opRB/iCnntUBgR
"... Освободи четырёх Ангелов, связанных при великой реке Евфрате.” (Откр 9:14) 4 ангела — это 4 рога, которые также являются четырьмя всадниками. А это притча метафора. Ангелы не на жертвеннике! Ангелы не в реке! Это иносказание, метафора (перенос значения). Если вы про себя думаете: “Ну ладно, ангелы в реке… Они выйдут из реки при 6-ой трубе.” Нет! Это притча! Вы должны найти, где ещё в Писании описывается это, чтобы понять, что это на самом деле такое. Так что же это? Это суды на Вавилон, описанные в свитке, брошенном с камнем в реку Евфрат, - в 51-й и 52-й главах Иеремии!"
Cм. также видео:
4 Всадника Апокалипсиса 4 Печати Откровения 4 духа небесных 4 рода казней. По схеме Лиланда Джонса
https://www.youtube.com/watch?v=VitB9XlQxFo
+ документ к нему (это мой расширенный перевод на русский англоязычной схемы Лиланда Джонса, стр. 8 этого документа https://cloud.mail.ru/public/j9Dt/Mf8iSegVe)
pdf https://cloud.mail.ru/public/BV4E/ot7uugkq2
doc https://cloud.mail.ru/public/HJvc/xVKkHXtvY
odt https://cloud.mail.ru/public/H7nh/CZFye9MLg
Cм. также видео Лиланда на русском:
Аман — Антихрист 10 сыновей — 10 рогов зверя Даты по временной шкале Царя
https://www.youtube.com/watch?v=e6rhNLk1OB0&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=6
(про ключевую дату 14-й день 12-го месяца 12-го года — ровно с 4:15)
Временная шкала Даниила и 7 голов дракона. Козёл и овен. Армагеддон 2024 г.
https://youtu.be/2AjuLknFDTM?t=3013
https://www.youtube.com/watch?v=COIprPLvsyg&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=13