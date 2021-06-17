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** Globalist Democrats and Communist China Terrorizing America? ** - Ingraham – 15/June/2021
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130 views • June 17, 2021
** DEMS IGNORE CRIME SURGE TO FOCUS ON TRUMP VOTERS
** BIG TECH SOCIAL MEDIA ALLIES WITH GLOBALIST BIDEN ADMINISTRATION TO MONITOR CONSERVATIVE AMERICANS
** WSJ: CHINA REPACKAGES IT’S HISTORY IN SUPPORT OF XI’S NATIONAL VISION
** CHINA LAUNCHES MASS RE-EDUCATION CAMPAIGN
** “Mr. xi has ramped up efforts to forge what he calls a ‘correct outlook in history’ ahead of the party’s centnary... a milestone moment in his ‘China Dream’ of national renaissance and a chance to cement his legacy as a great leader, alongside Mao and Deng.”
** JOSEPH TSAI - BILLIONAIRE DENIES CHINA HUMAN RIGHTS ABUSES – FIGHTING ANTI-ASIAN DISCRIMINATION
** PHONY LIBERAL ELITES SHILL FOR COMMUNIST CHINA
** BIDEN BEGINS CAMPAIGN TO SUPPRESS U.S. FREEDOMS
** GARLAND FEARMONGERS PHANTOM VIOLENT RACIAL THREATS
** DHS – NATIONAL STRATEGY FOR COUNTERING DOMESTIC TERRORISM
** BIG TECH ALLIES WITH BIG GOV’T TO MONITOR AMERICANS
** GARLAND REVEALS PLAN TO TEAM UP WITH BIG TECH
** GARLAND: “reducing access to assault weapons and high-capacity magazines and enforcing legal prohibitions that keep firearms out of dangerous hands... ensuring that Americans receive the type of civics education... promotes tolerance and respect for all... all the while acknowledging when racism and bigotry have meant that the... country fell short of living up to it’s founding principles.”
** BIDEN’S SURVEILLANCE STATE TARGETS AMERICANS
** FARLAND REVEALS ARMED FORCES SNITCHING INCENTIVES
** BIDEN IGNORES REAL DANGERS THAT TARGET AMERICANS
** GARLAND: DOMESTIC TERROR STATEGY “IS FOCUSED ON VIOLENCE NOT ON IDEOLOGY... WE DO NOT PROSECUTE PEOPLE FOR THEIR BELIEFS”
** MCCABE: FBI NOT SURE BASEBALL SHOOTER’S MOTIVES
** CNBC: RUSSION HACKERS LAUNCH MAJOR CYBERATTACK
** FOX NEWS: JBS HACK LATEST ESCALATION OF RUSSIA BASED...
** LA TIMES: CYBER ESPOINAGE CAMPAIGN BLAMED ON CHINA...
** CBS: ANOTHER VIOLENT WEEKEND IN NEW YORK CITY
** ABC NEWS: AT LEAST 4 DEAD IN LATEST CHICAGO MASS SHOOTING
** WASHINGTON EXAMINER: S.F. GUN VIOLENCE SURGE...
** BIDEN ADMIN TEAMS UP WITH BIG TECH TO SURVEIL U.S.
** DHS SECY: VIOLENCE IS FOCUS OF NEW DOMESTIC TERROR PLAN
** GROWIN URBAN VIOLENCE IS THE REAL DOMESTIC THREAT
** PALO ALTO POLICE SAY GRAB-AND –RUN SHOPLIFTERS HIT LOUIS VUITION FOR $100K IN HANDBAGS
** YAHOO! NEWS: SHOOTING SPREE USUPECT ADMITS TO POLICE HE INTENTIONALLY TARGETED WHITE MEN
** GROWING URBAN VIOLENCE IS THE REAL DOMESTIC THREAT
** DEMS IGNORE CRIME SURGE TO FOCUS ON TRUMP VOTERS
** TERRY TURCHIE: DEMS ARE WEAPONIZING THE MACHINERY OF GOVERNMENT TO SILENCE DISCENT
** BLM/ANTIFA ARE WHITE SUPREMIST TERRORIST ORGANIZATIONS
** DEMS ATTACK ON CONSERVATIVES IS ALL POLITICAL AND NOT ABOUT TERRORISM
** DINESH D’SOUZA: “BIDEN ADMINISTRATION HAS CREATED THIS FICTICIOUS BUGABOO OF WHITE SUPREMIST BASED UPON AN INSURGENSCY THAT WASN’T AN INSURGENCY, BASED UPON A COUP THAT HAD NO ARMED GOING INTO THE CAPITOL, A TERRISM THAT HAD NO TERRORIST INVOLVED.
** ANTIFA/BLM ARE THE DEMOCRATS SHOCK TROOPS
** BIDEN ADMINISTRATION IS CREATING THIS FICTICIOUS SCENARIO OF A CRONICALLY RACIST DOMESTIC AMERICA THAT HAS INTERNATIONAL REVERBERATIONS
** BIG TECH SOCIAL MEDIA ALLIES WITH GLOBALIST BIDEN ADMINISTRATION TO MONITOR CONSERVATIVE AMERICANS
** WSJ: CHINA REPACKAGES IT’S HISTORY IN SUPPORT OF XI’S NATIONAL VISION
** CHINA LAUNCHES MASS RE-EDUCATION CAMPAIGN
** “Mr. xi has ramped up efforts to forge what he calls a ‘correct outlook in history’ ahead of the party’s centnary... a milestone moment in his ‘China Dream’ of national renaissance and a chance to cement his legacy as a great leader, alongside Mao and Deng.”
** JOSEPH TSAI - BILLIONAIRE DENIES CHINA HUMAN RIGHTS ABUSES – FIGHTING ANTI-ASIAN DISCRIMINATION
** PHONY LIBERAL ELITES SHILL FOR COMMUNIST CHINA
** BIDEN BEGINS CAMPAIGN TO SUPPRESS U.S. FREEDOMS
** GARLAND FEARMONGERS PHANTOM VIOLENT RACIAL THREATS
** DHS – NATIONAL STRATEGY FOR COUNTERING DOMESTIC TERRORISM
** BIG TECH ALLIES WITH BIG GOV’T TO MONITOR AMERICANS
** GARLAND REVEALS PLAN TO TEAM UP WITH BIG TECH
** GARLAND: “reducing access to assault weapons and high-capacity magazines and enforcing legal prohibitions that keep firearms out of dangerous hands... ensuring that Americans receive the type of civics education... promotes tolerance and respect for all... all the while acknowledging when racism and bigotry have meant that the... country fell short of living up to it’s founding principles.”
** BIDEN’S SURVEILLANCE STATE TARGETS AMERICANS
** FARLAND REVEALS ARMED FORCES SNITCHING INCENTIVES
** BIDEN IGNORES REAL DANGERS THAT TARGET AMERICANS
** GARLAND: DOMESTIC TERROR STATEGY “IS FOCUSED ON VIOLENCE NOT ON IDEOLOGY... WE DO NOT PROSECUTE PEOPLE FOR THEIR BELIEFS”
** MCCABE: FBI NOT SURE BASEBALL SHOOTER’S MOTIVES
** CNBC: RUSSION HACKERS LAUNCH MAJOR CYBERATTACK
** FOX NEWS: JBS HACK LATEST ESCALATION OF RUSSIA BASED...
** LA TIMES: CYBER ESPOINAGE CAMPAIGN BLAMED ON CHINA...
** CBS: ANOTHER VIOLENT WEEKEND IN NEW YORK CITY
** ABC NEWS: AT LEAST 4 DEAD IN LATEST CHICAGO MASS SHOOTING
** WASHINGTON EXAMINER: S.F. GUN VIOLENCE SURGE...
** BIDEN ADMIN TEAMS UP WITH BIG TECH TO SURVEIL U.S.
** DHS SECY: VIOLENCE IS FOCUS OF NEW DOMESTIC TERROR PLAN
** GROWIN URBAN VIOLENCE IS THE REAL DOMESTIC THREAT
** PALO ALTO POLICE SAY GRAB-AND –RUN SHOPLIFTERS HIT LOUIS VUITION FOR $100K IN HANDBAGS
** YAHOO! NEWS: SHOOTING SPREE USUPECT ADMITS TO POLICE HE INTENTIONALLY TARGETED WHITE MEN
** GROWING URBAN VIOLENCE IS THE REAL DOMESTIC THREAT
** DEMS IGNORE CRIME SURGE TO FOCUS ON TRUMP VOTERS
** TERRY TURCHIE: DEMS ARE WEAPONIZING THE MACHINERY OF GOVERNMENT TO SILENCE DISCENT
** BLM/ANTIFA ARE WHITE SUPREMIST TERRORIST ORGANIZATIONS
** DEMS ATTACK ON CONSERVATIVES IS ALL POLITICAL AND NOT ABOUT TERRORISM
** DINESH D’SOUZA: “BIDEN ADMINISTRATION HAS CREATED THIS FICTICIOUS BUGABOO OF WHITE SUPREMIST BASED UPON AN INSURGENSCY THAT WASN’T AN INSURGENCY, BASED UPON A COUP THAT HAD NO ARMED GOING INTO THE CAPITOL, A TERRISM THAT HAD NO TERRORIST INVOLVED.
** ANTIFA/BLM ARE THE DEMOCRATS SHOCK TROOPS
** BIDEN ADMINISTRATION IS CREATING THIS FICTICIOUS SCENARIO OF A CRONICALLY RACIST DOMESTIC AMERICA THAT HAS INTERNATIONAL REVERBERATIONS
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