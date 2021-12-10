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10.12.2021. Для чего будет создан искусственный голод? Три открытия (Выпуск № 230 часть I (1)).
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24771 views • December 09, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:42 Искусственный голод. https://www.facebook.com/watch/?v=2064008763765760.
19:15 В их телах теперь кто то разговаривает и отключаются мозги ! //Америка американцы Флорида США Глогер. https://www.youtube.com/watch?v=xzNgnF5uUPQ.
48:16 Сенсационное заявление профессора, онколога, нейрохирурга, Рамина Иманова о происходящем в мире. https://www.brighteon.com/caadbbe4-8393-4c2c-866b-a1dde25eb670.
01:32:51 Резонанс камертонов. https://www.youtube.com/watch?v=uB91f6DGTVQ.
01:44:47 Сенсационное заявление профессора, онколога, нейрохирурга, Рамина Иманова о происходящем в мире. https://www.brighteon.com/caadbbe4-8393-4c2c-866b-a1dde25eb670.
02:02:05 Как врачи распространяли чуму в Женеве. http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/404504-kak-vrachi-rasprostranyali-chumu-v-zheneve/.
02:06:47 Как БиллИ Г зарегистрировал адский патент и хочет зарабатывать на биологической активности тела! https://www.youtube.com/watch?v=kLu-P6ZGZQY.
Сегодня мы обсудим ситуацию с продовольствием в мире, поговорим о том, что сейчас создаются все предпосылки для искусственного голода, расскажем, что делать, чем питаться в ситуации острой нехватки пищи. Посмотрим интервью с профессором, (онкологом, нейрохирургом), узнаем его профессиональное мнение на счет существования вирусов, его мнение про продукты питания, а также, как именно в нынешней ситуации заражают пневмонией. Увидим, что нынешняя эпидемиологическая ситуация неуникальна, а именно узнаем, как раньше врачи распространяли чуму. Обсудим: кому и зачем необходимо, чтобы все люди прививались каждое полугодие.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:42 Искусственный голод. https://www.facebook.com/watch/?v=2064008763765760.
19:15 В их телах теперь кто то разговаривает и отключаются мозги ! //Америка американцы Флорида США Глогер. https://www.youtube.com/watch?v=xzNgnF5uUPQ.
48:16 Сенсационное заявление профессора, онколога, нейрохирурга, Рамина Иманова о происходящем в мире. https://www.brighteon.com/caadbbe4-8393-4c2c-866b-a1dde25eb670.
01:32:51 Резонанс камертонов. https://www.youtube.com/watch?v=uB91f6DGTVQ.
01:44:47 Сенсационное заявление профессора, онколога, нейрохирурга, Рамина Иманова о происходящем в мире. https://www.brighteon.com/caadbbe4-8393-4c2c-866b-a1dde25eb670.
02:02:05 Как врачи распространяли чуму в Женеве. http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/404504-kak-vrachi-rasprostranyali-chumu-v-zheneve/.
02:06:47 Как БиллИ Г зарегистрировал адский патент и хочет зарабатывать на биологической активности тела! https://www.youtube.com/watch?v=kLu-P6ZGZQY.
Сегодня мы обсудим ситуацию с продовольствием в мире, поговорим о том, что сейчас создаются все предпосылки для искусственного голода, расскажем, что делать, чем питаться в ситуации острой нехватки пищи. Посмотрим интервью с профессором, (онкологом, нейрохирургом), узнаем его профессиональное мнение на счет существования вирусов, его мнение про продукты питания, а также, как именно в нынешней ситуации заражают пневмонией. Увидим, что нынешняя эпидемиологическая ситуация неуникальна, а именно узнаем, как раньше врачи распространяли чуму. Обсудим: кому и зачем необходимо, чтобы все люди прививались каждое полугодие.
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