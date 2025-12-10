Episode 121: Fehlannahmen der Konsumspiritualität - Wie New-Age-Ideen Schaden anrichten

In dieser Episode nehme ich ein paar, bei weitem nicht alle, Spiri-Vorstellungen auseinander, die mir schon häufiger begegnet sind. Ich beantworte unter anderem Fragen wie: Gibt es so etwas wie Schuld? Besitz? Brauchen wir das Ego? Negative Gefühle? Ein Verständnis der Vergangenheit? – Darauf gibt es objektive Antworten, die moralische Implikationen haben.

Literatur:

• New Age Bullshit and the Suppression of the Sacred Masculine, Extended / Mark Passio, 2013 https://odysee.com/@woeih:e/Mark-Passio-New-Age-Bullshit-And-The-Suppression-Of-The-Sacred-Masculine-Extended-Video-Podcast-Edition-2013-08-11:1

• The Snipers are the Lucky Ones / Charles Eisenstein. – Substack, 28.9.2024 https://charleseisenstein.substack.com/p/the-snipers-are-the-lucky-ones





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/