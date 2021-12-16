«Ιάματα για μια πιο Φωτεινή Ζωή»

Η Μαρκέλλα Καραμαούνα παρουσιάζει ανθοϊάματα από τρεις διαφορετικές σειρές -Ιάματα Bach, Australian Bush Essences και Ελληνικά Ανθοελιξήρια- που βοηθούν τον άνθρωπο να μετασχηματίσει και να υπερβεί δύσκολες ψυχικές καταστάσεις. Από τον οξύ πόνο μιας ξαφνικής απώλειας και την βαθιά απόγνωση, μέχρι την χρόνια θλίψη μιας μοναχικής ή στερημένης, μονότονης ζωής. Μέσα από τα ανθοϊάματα η σύνδεσή του με την χαρά και την αγάπη μπορούν να γίνουν μια απτή, βιωμένη πραγματικότητα. Η Μαρκέλλα Καραμαούνα είναι διδάκτωρ Βιολογίας και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Γνώρισε τα ανθοϊάματα πριν από 26 χρόνια και ασχολείται επαγγελματικά ως Σύμβουλος Ανθοϊαμάτων από το 2004. Έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πολλές σειρές ιαμάτων, όπως τα ιάματα Bach, τα ιάματα της Καλιφόρνιας (FES), τα Αυστραλιανά Bush και τα Ελληνικά Ανθοελιξήρια. Έχει κάνει πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις για τα ανθοϊάματα. Από το 2010 έχει εντάξει στην θεραπευτική πρακτική της τον συντονισμό Συστημικών Αναπαραστάσεων, μετά από μακρόχρονη εκπαίδευση με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο και με τον ίδιο τον BertHellinger.