Regard "à chaud" sur les élections de mi-mandat, aux États-Unis, du mardi, 8 novembre 2022

J'ai besoin de votre aide, merci de contribuer pour que je puisse continuer:





https://donorbox.org/campagne-d-octobre-2022-pour-supporter-mes-efforts





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Dans mes comptes de médias sociaux, j'ai eu le plaisir d'échanger avec plusieurs autres personnes qui suivaient les élections de mi-mandat, aux États-Unis.





J'ai archivé quelques thèmes, ici:





https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=2300





Pour ceux qui désirent bien comprendre le contexte de cette élection au Sud de notre frontière, voici un article qui vous sera utile:





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4586





En guise de suivi à ce vidéo, je vous soumets mes observations, au lendemain de l'élection de mi-mandat américaine:





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4587





Je parle de la vague rouge républicaine qui a, en quelque sorte, sorti le mur bleu démocrate. Autrement dit, entre l'attente et le résultat, il y a une marge où les Républicains n'ont pas pris la place qu'on leur pressentait.





Irrégularités? Comment savoir mais déjà, on reconnait la signature démocrate de 2020 dans ce scrutin de 2022, avec les "votes par anticipation" et les "décomptes sur plusieurs jours" où les survenues favorisent invariablement les démocrates.





Notre démocratie n'est plus l'ombre d'elle-même.





C'est comme si les Américains n'avaient pas vu ou compris ce que présente le film "2000 Mules":





https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1475





Et ça nous emmène vers l'autre sujet de la COP27 qui se déroule, du 6 au 18 novembre 2022, à Charm el-Cheikh, en Égypte.





https://cop27.eg/





https://www.un.org/en/climatechange/cop27





Cette région est connue pour ses luxueux resorts et on devine que les Onusiens ont flairé l'opportunité d'aller se la couler douce dans ce proverbial paradis de touristes.





En plus du discours axé sur la peur du Secrétaire-général des Nations unies, Antonio Guterres, on a vu, dès l'ouverture de la COP27, le PM anglais Sunak Rishi soutenir une couteuse initiative de « réparations » climatique de 1 000 milliards de dollars.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4579





One Trillion Dollars!





Et on imagine que le Canada ira exporter nos fonds publics dans ce trou sans fin de signalage de vertu GIECiste-extrême. Sans notre consentement et sans remettre en question les fondements derrière ce rapt.





On comprend que le jeu des mondialistes est de s'éloigner de la vérité (et de la réalité) pour transiter les gens vers les modèles, les projections et toutes sortes de fictions synthétiques, incluant celles issues des algorithmes d'intelligences artificielles.





Vous voyez le piège?





Il y a tellement de données que personne n'ose les questionner. On se retrouve dans un vortex sans cesse plus inhumain, via lequel la clique mondialiste suisse s'enrichit de manière inédite... en nous faisant peur.





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À propos du la "lutte au carbone" et les océans, j'ai référé vers cet article intitulé "Climat: les modèles ont sous-estimé les capacités d’absorption du CO2 par l'océan":





https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-climat-modeles-ont-sous-estime-capacites-absorption-co2-ocean-60976/





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Pour ceux qui comprennent que tout ce travail ne peut exister que grâce à vous, voici mon lien dans Donorbox:





https://donorbox.org/campagne-d-octobre-2022-pour-supporter-mes-efforts





Sans vous, rien n'est possible.





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Si vous préférez m'aider via Interac:





Courriel: [email protected]

Réponse: Claude





Merci de rayonner en conscience, jusqu'à moi et de continuer à m'appuyer.





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Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4588





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