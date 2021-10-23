Toroczkai László 2021.10.23. második részlet

2021. október 23-án a Corvin közben

T.László beszéde II. rész

1848, 1956, 2006-os években hasonlóságok..

A Hazánk visszafoglalása...

Amiért már nincs értelme az MTV székház elfoglalásának...

A leleményes sokfejú sárkány különböző eszközei...

Ahogy a Fidesz lesöpri a Mi Hazánk törvényjavaslatait, majd azokat kiherélve meghirdeti, majd sajátjaként elfogadja...