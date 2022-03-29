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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
● В ноябре глобалисты готовят новые «локдауны»! Danger! Опасность! В 2022 готовится новая «пандемия» к ноябрю.
Начинается ВОЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ принудительных уколов-чипирования!!!
«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности могут осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины Откроется всем» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2 том. 2022 https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/ ).
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