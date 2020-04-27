© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗳𝗿𝗼𝗺 "𝗡𝗲𝘄𝘀 𝟰" ("𝘚𝘰𝘶𝘵𝘩 𝘗𝘢𝘳𝘬" 𝘊𝘰𝘭𝘰𝘳𝘢𝘥𝘰)
Follow
1
Sign in to download MP3
Share
Report
99 views • April 27, 2020
𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵: "𝘚𝘰𝘶𝘵𝘩 𝘗𝘢𝘳𝘬" 𝘰𝘯 𝘊𝘰𝘮𝘦𝘥𝘺 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘭; 𝘝𝘪𝘢𝘤𝘰𝘮𝘊𝘉𝘚 𝘋𝘰𝘮𝘦𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘔𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘕𝘦𝘵𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴
.
𝘈𝘭𝘭 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵 𝘨𝘰𝘦𝘴 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘩𝘰𝘭𝘥𝘦𝘳(𝘴). 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘕𝘰𝘵 𝘮𝘺 𝘸𝘰𝘳𝘬; 𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘶𝘱𝘭𝘰𝘢𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘪𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘯𝘰𝘯-𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴 (𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦) 𝘰𝘯𝘭𝘺. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦𝘧𝘰𝘳𝘦, 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘢 ‘𝘍𝘈𝘐𝘙 𝘜𝘚𝘌’ 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵𝘦𝘥 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭; 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘴 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴.
𝘍𝘈𝘐𝘙-𝘜𝘚𝘌 𝘊𝘖𝘗𝘠𝘙𝘐𝘎𝘏𝘛 𝘋𝘐𝘚𝘊𝘓𝘈𝘐𝘔𝘌𝘙
* 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘭𝘢𝘪𝘮𝘦𝘳 𝘜𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘚𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 107 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘈𝘤𝘵 1976, 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘸𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳 "𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦" 𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘯𝘦𝘸𝘴 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘵𝘦𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨, 𝘴𝘤𝘩𝘰𝘭𝘢𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱, 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩. 𝘍𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦 𝘪𝘴 𝘢 𝘶𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘶𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘸𝘪𝘴𝘦 𝘣𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨. 𝘕𝘰𝘯-𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘦 𝘵𝘪𝘱𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘭𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳 𝘰𝘧 𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦.
-𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘩𝘢𝘴 𝘯𝘰 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘤𝘵 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴 (𝘐𝘵 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘣𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦𝘮)
-𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘪𝘴 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘦𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴.
-𝘐 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘣𝘪𝘵𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘪𝘦𝘤𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰𝘴 𝘵𝘰 𝘨𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵 𝘢𝘤𝘳𝘰𝘴𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘺.
𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘢 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭/𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘧𝘰𝘳𝘮. 𝘐 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘰𝘸𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘭𝘪𝘱𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵. 𝘔𝘺 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘍𝘢𝘪𝘳 𝘙𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘜𝘴𝘦.
𝘐 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦:
𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘪𝘯 𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘦, 𝘴𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘤𝘭𝘪𝘱𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘦𝘥𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘳𝘤𝘦 𝘵𝘰 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘮𝘰𝘴𝘱𝘩𝘦𝘳𝘪𝘤 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦.
𝘈𝘭𝘴𝘰, 𝘐 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥 𝘵𝘰 𝘶𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺 𝘱𝘪𝘦𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘱𝘦𝘳𝘩𝘢𝘱𝘴 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵; 𝘪𝘧 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨, 𝘐 𝘩𝘰𝘱𝘦 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘰 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘭𝘭 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘴𝘰𝘶𝘳𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘶𝘣𝘴𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺 𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦.
𝘓𝘢𝘴𝘵𝘭𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘪𝘴 𝘵𝘰 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘢𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳𝘵𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘢𝘴𝘩𝘪𝘰𝘯. 𝘎𝘪𝘷𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘤𝘭𝘪𝘱𝘴, 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘴 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘢𝘤𝘵 𝘢𝘴 𝘢 𝘤𝘢𝘵𝘢𝘭𝘺𝘴𝘵 𝘵𝘰 𝘧𝘶𝘳𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘭𝘭 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘸𝘰𝘳𝘬.
---------------
.
What are your thoughts? I found the piece to be interesting and the background music fosters a more immersed emotional experience with the theme. The content is well presented and a powerful social critique. The animation itself is basic and lacks details, but I feel this helps the viewer focus upon the theme as opposed to too much visual complexity and detail. A very impressive piece and way to address the topic.
.
𝘈𝘭𝘭 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵 𝘨𝘰𝘦𝘴 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘩𝘰𝘭𝘥𝘦𝘳(𝘴). 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘕𝘰𝘵 𝘮𝘺 𝘸𝘰𝘳𝘬; 𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘶𝘱𝘭𝘰𝘢𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘪𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘯𝘰𝘯-𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴 (𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺, 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦) 𝘰𝘯𝘭𝘺. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦𝘧𝘰𝘳𝘦, 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘢 ‘𝘍𝘈𝘐𝘙 𝘜𝘚𝘌’ 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵𝘦𝘥 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭; 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘴 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴.
𝘍𝘈𝘐𝘙-𝘜𝘚𝘌 𝘊𝘖𝘗𝘠𝘙𝘐𝘎𝘏𝘛 𝘋𝘐𝘚𝘊𝘓𝘈𝘐𝘔𝘌𝘙
* 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘭𝘢𝘪𝘮𝘦𝘳 𝘜𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘚𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 107 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘈𝘤𝘵 1976, 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘸𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳 "𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦" 𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘯𝘦𝘸𝘴 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘵𝘦𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨, 𝘴𝘤𝘩𝘰𝘭𝘢𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱, 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩. 𝘍𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦 𝘪𝘴 𝘢 𝘶𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘤𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘶𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘸𝘪𝘴𝘦 𝘣𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨. 𝘕𝘰𝘯-𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘦 𝘵𝘪𝘱𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘭𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳 𝘰𝘧 𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦.
-𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘩𝘢𝘴 𝘯𝘰 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘤𝘵 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴 (𝘐𝘵 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘣𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦𝘮)
-𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘪𝘴 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘦𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦𝘴.
-𝘐 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘣𝘪𝘵𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘪𝘦𝘤𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰𝘴 𝘵𝘰 𝘨𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵 𝘢𝘤𝘳𝘰𝘴𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘺.
𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘢 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭/𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘧𝘰𝘳𝘮. 𝘐 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘰𝘸𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘭𝘪𝘱𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵. 𝘔𝘺 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘍𝘢𝘪𝘳 𝘙𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘜𝘴𝘦.
𝘐 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘶𝘴𝘦 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦:
𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘪𝘯 𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘦, 𝘴𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘤𝘭𝘪𝘱𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘦𝘥𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘳𝘤𝘦 𝘵𝘰 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘮𝘰𝘴𝘱𝘩𝘦𝘳𝘪𝘤 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦.
𝘈𝘭𝘴𝘰, 𝘐 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥 𝘵𝘰 𝘶𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺 𝘱𝘪𝘦𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘱𝘦𝘳𝘩𝘢𝘱𝘴 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵; 𝘪𝘧 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨, 𝘐 𝘩𝘰𝘱𝘦 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘰 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘭𝘭 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘴𝘰𝘶𝘳𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘶𝘣𝘴𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺 𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦.
𝘓𝘢𝘴𝘵𝘭𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘪𝘴 𝘵𝘰 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘢𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳𝘵𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘢𝘴𝘩𝘪𝘰𝘯. 𝘎𝘪𝘷𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘤𝘭𝘪𝘱𝘴, 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘴 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘢𝘤𝘵 𝘢𝘴 𝘢 𝘤𝘢𝘵𝘢𝘭𝘺𝘴𝘵 𝘵𝘰 𝘧𝘶𝘳𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘭𝘭 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘸𝘰𝘳𝘬.
---------------
.
What are your thoughts? I found the piece to be interesting and the background music fosters a more immersed emotional experience with the theme. The content is well presented and a powerful social critique. The animation itself is basic and lacks details, but I feel this helps the viewer focus upon the theme as opposed to too much visual complexity and detail. A very impressive piece and way to address the topic.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.