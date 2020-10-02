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Τα παρασκήνια του Διεθνούς Διεπιστημονικού συνεδρίου, 19 & 20 /9/2020
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17 views • October 02, 2020
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, με την εθελοντική προσφορά ανθρώπων , όπως του ΕΟΕ που είχε αναλάβει την τεχνική υποστήριξη και διαδικτυακή μετάδοση του Συνεδρίου και την προσφορά του «Πολυχώρου Χείρωνα» που διέθεσε δωρεάν το χώρο του, καθώς και την άοκνη συνεισφορά των εθελοντών μας, καταφέραμε να πραγματοποιηθεί το μεγάλο και σημαντικό εγχείρημα και το Συνέδριο έδωσε φωνή σε επιστήμονες διεθνούς κύρους αλλά και Έλληνες, που τους έχει απαγορευτεί ο λόγος από τα συστημικά- πληρωμένα ΜΜΕ . Ακούσαμε σημαντικές επιστημονικές φωνές όπως:
Dr.Sucharit Bakhdi
Dr.Giulio Tarro
Dr. Peter Gotzsche
Dr.Stefano Montanari
Dr.Pasquale Mario Bacco
Dr.Guido C. Hoffmann
κ.αλλ.
Για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο είναι εμφανείς οι λόγοι που το σύστημα πολεμά με κάθε τρόπο τον επιστημονικό διάλογο και πληρώνει δημοσιογράφους για μονόπλευρη ενημέρωση και λασπολογία οποιουδήποτε αντιστέκεται.
Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα που βοηθήσαμε σ΄ αυτή την αντίσταση στον παραλογισμό και στο σκοταδισμό!
Dr.Sucharit Bakhdi
Dr.Giulio Tarro
Dr. Peter Gotzsche
Dr.Stefano Montanari
Dr.Pasquale Mario Bacco
Dr.Guido C. Hoffmann
κ.αλλ.
Για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο είναι εμφανείς οι λόγοι που το σύστημα πολεμά με κάθε τρόπο τον επιστημονικό διάλογο και πληρώνει δημοσιογράφους για μονόπλευρη ενημέρωση και λασπολογία οποιουδήποτε αντιστέκεται.
Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα που βοηθήσαμε σ΄ αυτή την αντίσταση στον παραλογισμό και στο σκοταδισμό!
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