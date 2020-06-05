Abbé Pierre : les provocateurs de toute violence, c'est vous !

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Abbé Pierre : les provocateurs de toute violence, c'est vous !
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Discours de l’abbé Pierre, la voix des sans-voix, 22 janvier 2007
"Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience; "Nous, nous qui avons tout, on est pour la paix", je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous ! Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir ..."
"Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience; "Nous, nous qui avons tout, on est pour la paix", je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous ! Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir ..."
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