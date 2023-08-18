01 ResponsAbilides Parte 3

ResponsAbilidade Parte 3

Se queremos nos tornar livres e soberanos, então ResponsAbilidade no sentido da capacidade de dar respostas em todas as si3tuações da vida é uma condição básica. ResponsAbilidade não tem nada a ver com culpa.

A terceira parte é sobre como podemos dar respostas na forma de ação em total liberdade e como podemos usá-las para moldar ativamente nossa realidade.

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