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EL INCIDENTE DEL AVIÓN UCRANIANO EN IRÁN, LO QUE NO QUIEREN QUE SEPAS
LaResistencia
LaResistencia
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3 views • April 16, 2020
La narrativa oficial de los medios de comunicación que rodeaba al boeing 737 ucraniano ha ido cambiando por minutos, alejándose de una teoría inicialmente propuesta de un error técnico , cambiando hacia la especulación, hasta señalar con el dedo al culpable a Irán, que ha señalado que han sido ellos los que derribaron el avión. ¿Es esta Una simple y trágica coincidencia?

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