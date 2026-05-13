π. Θεόδωρος (Ζήσης), "Οι αγώνες κατά της αποϊεροποίησης του Αγ. Γεωργίου Ροτόντας (Β΄)" (Απρ 2026)

"Μεταλλαγμένοι Ἐπίσκοποι, μεταλλαγμένο Ἅγιον Ὄρος, μεταλλαγμένες Θεολογικές Σχολές". Τήν Κυριακή, 3 Μαΐου (τοῦ Παραλύτου) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00), ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέπτυξε τό θέμα "Οἱ ἀγῶνες ἐναντίον τῆς ἀποϊεροποίησης καί τῆς βεβήλωσης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Ροτόντας Θεσσαλονίκης". Μέ βάση κυρίως τήν εἰσήγηση τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Ἀντωνίου Παπαδοπούλου, πού ἀνακοίνωσε στήν σχετική Ἡμερίδα γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο-Ροτόντα τό 1997, στήν ὁποία ἔδειξε ὅτι τότε, πρίν ἀπό τριάντα (30) χρόνια, ὅλοι οἱ θεσμικοί φορεῖς, πλήν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, δηλαδή ἡ Ἱερά Σύνοδος, τό Ἅγιον Ὄρος, οἱ Θεολογικές Σχολές, τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ὁ ΙΣΚΕ (Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος), πανεπιστημιακές προσωπικότητες καί συνδικαλιστικές ὀργανώσεις μαζί μέ τόν εὐσεβῆ λαό, συμπαραστάθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολη, πού ἀγωνιζόταν νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἀποϊεροποίηση καί ἡ βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ π. Θεόδωρος ἔκρινε ὅτι τώρα, σέ λίγα χρόνια, ὅλα ἀνατράπηκαν καί μεταλλάχθηκαν. Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ὑπό τόν νέο ἐκκοσμικευμένο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο βεβηλώνει ἡ ἴδια τούς Ναούς τῆς Θεσσαλονίκης, μέ κοσμικές ἐκδηλώσεις, χωρίς νά διαμαρτύρονται οὔτε ἡ Ἱερά Σύνοδος, οὔτε τό Ἅγιον Ὄρος, οὔτε οἱ Θεολογικές Σχολές. Ἀντίθετα, ἤ συμφωνοῦν, ἀφοῦ "πρῶτος διδάξας" εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ἤ σιωποῦν ἤ ἀκόμη καί ὑπερθεματίζουν, καί κατακρίνουν ὅσους σκανδαλίζονται καί διαμαρτύρονται, ὅπως ἔπραξε τό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μέ μία ἀνώνυμη, προβληματική καί δειλή ἀνακοίνωσή του. Αὐτήν τήν ἐντυπωσιακή μετάλλαξη τῶν θεσμῶν καί τῶν ἡγεσιῶν στόν σημερινό ἀνάποδο κόσμο τῶν σκοτεινῶν καί διαβολικῶν δυνάμεων, τήν ἐνέταξε ὁ π. Θεόδωρος στόν διαχρονικό ταλανισμό τοῦ προφήτη Ἠσαΐα, πού λέγει: "Οὐαί οἱ λέγοντες τό πονηρόν καλόν καί τό καλόν πονηρόν, οἱ τιθέντες τό σκότος φῶς καί τό φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τό πικρόν γλυκύ καί τό γλυκύ πικρόν. Οὐαί οἱ συνετοί ἐν ἑαυτοῖς καί ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες" (Ἠσ. 5, 20-21).