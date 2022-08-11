Matthäus 24:::24 Dr Yuval NOAH Harari. Davos 2020

Dr. Y Noah Harari: Totalitären Überwachungsstaat, hacken von Menschen, . *Matthäus* 24: :: 24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. 25 Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. video Quelle Yuval Noah Harari https://www.youtube.com/watch?v=3czZp... https://www.ynharari.com/de/