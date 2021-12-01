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Clown Planet News (1 December, 2021): Omnicron, New Lockdowns, World Went Mad
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20 views • December 02, 2021
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https://twitter.com/disclosetv/status/1465723420956573703
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1465305652482478086
https://www.msn.com/en-us/news/politics/fauci-im-going-to-be-saving-lives-and-theyre-going-to-be-lying/ar-AARe3WC?ocid=winp-st
https://twitter.com/disclosetv/status/1465013415173316610
https://twitter.com/JamesTodaroMD/status/1464993010194825225
https://twitter.com/Breaking911/status/1465389893157376011
https://twitter.com/TimTruth1/status/1465390902105493508
https://twitter.com/ThisWeekABC/status/1464961036289781766
https://www.youtube.com/watch?v=hte4uZYi8NM
https://twitter.com/AnonCitizenUK/status/1465049749392969729
https://twitter.com/JD_Rivera_/status/1465384489681657856
https://twitter.com/cwt_news/status/1465020592755818510
https://www.thelastamericanvagabond.com/great-narrative-metaverse-part-2-will-metaverse-end-human-freedom/
https://thehill.com/homenews/sunday-talk-shows/583269-fauci-were-going-to-have-to-start-living-with-covid?rl=1
https://summit.news/2021/11/29/uk-bureaucrats-abandon-term-christmas-over-fears-it-may-offend-minorities/
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https://www.iceagefarmer.com/2021/11/29/eus-plan-to-replace-farms-cities2030-digital-twin-of-food-supply/
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/11/29/face-masks-unlikely-halt-omicron-variants-spread-warns-scientist/?li_source=LI&;li_medium=liftigniter-rhr
https://www.youtube.com/watch?v=Ku5qT_TrHDU
https://www.nytimes.com/2021/11/29/world/europe/czech-president-prime-cube.html?smid=tw-nytimes&;smtyp=cur
https://www.youtube.com/watch?v=wkcaT07UaEQ
https://www.iceagefarmer.com/2021/11/29/no-vax-no-food-fuel-in-india-food-withheld-to-force-vaccinations/
https://www.youtube.com/watch?v=0aZb_BtnP1Y
https://twitter.com/Breaking911/status/1465472941982953475
https://www.thelocal.at/20211130/austrian-government-reveals-first-details-of-mandatory-vaccine-plans/?tpcc=newsletter_member&;utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=the_latest_on_austrias_vaccine_mandate_and_the_altbau_v_neubau_debate&utm_term=2021-11-30
https://www.iceagefarmer.com/2021/12/01/central-banks-launch-digital-currencies-perfect-technocratic-control/
https://www.youtube.com/watch?v=GYjTlfZn7R8
https://summit.news/2021/12/01/germany-detects-four-cases-of-omicron-in-the-fully-vaccinated/
https://twitter.com/MichaelPSenger/status/1465830705213018114
https://www.fiercepharma.com/marketing/pfizer-s-drone-light-show-u-s-pharma-delivers-health-tips-china-s-remote-area-a-thousand
https://www.theadvertiser.com/story/news/2021/11/30/louisiana-federal-judge-blocks-biden-national-covid-vaccine-mandate-healthcare-workers/8806478002/
https://childrenshealthdefense.org/defender/federal-judge-covid-vaccine-mandate-health-workers/?itm_term=home
https://www.zerohedge.com/covid-19/greece-fine-elderly-114-every-month-they-remain-unvaxxed
https://www.newsweek.com/covid-cases-are-surging-five-most-vaccinated-states-1653298
https://summit.news/2021/12/01/lockdown-prevented-as-many-as-740000-urgent-cancer-care-referrals/
https://twitter.com/therecount/status/1466031346640379915
https://www.postandcourier.com/politics/sc-libertarians-decree-its-okay-for-south-carolina-to-secede-from-union-again/article_e8c3a87c-51f8-11ec-813c-97e13e89e5e1.html
https://aaronkheriaty.substack.com/p/on-the-rise-of-our-technocratic-biosecurity?r=76kom&;utm_campaign=post&utm_medium=web&utm_source=twitter
https://www.nzherald.co.nz/business/covid-19-delta-outbreak-mcdonalds-requires-vaccine-passport-to-dine-in/HI674GJ3JPZPRKDJ5VCAERVG6Y/
https://twitter.com/SikhForTruth/status/1465327182826332163
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/sweden-get-covid-vaccine-passport-chip-hand-video/
https://thecritic.co.uk/government-against-the-governed/
https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/12/01/covid-omicron-vaccines-testing-requirements/8814830002/
https://twitter.com/AnonCitizenUK/status/1465279112206065666
https://twitter.com/AnonCitizenUK/status/1465412499122106381
https://twitter.com/AnonCitizenUK/status/1465789624056520705
https://summit.news/2021/11/30/unvaccinated-austrians-face-prison-time-huge-fines-for-non-compliance/
https://twitter.com/AnonCitizenUK/status/1465794950088609796
https://twitter.com/AnonCitizenUK/status/1466087074151477249
https://twitter.com/LBC/status/1466012605278044165
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https://twitter.com/AnonCitizenUK/status/1466099538943528964
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