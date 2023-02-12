О войне и симулякрах. Игорь Стрелков и Алексей Пилько (февраль 2023)

00:00-01:24 Тизер и тема выпуска.

01:25 Политические взгляды и идеальный образ нашей страны.

07:52 Есть ли в России авторитаризм?

08:43 Путин и Наполеон III.

11:08 Кто в России на самом деле власть?

12:45 Американские элиты и положение США в мире.

15:44 Конфликт с собственной базой: европейская цивилизация движется к краху.

17:12 Что такое ислам?

19:05 Апокалипсис неизбежен.

21:35 Что побудило студента Игоря Гиркина поехать в Приднестровье?

26:48 Почему не удалось сломить ПМР?

33:55 Боснийская война.

37:49 Какая точка на Балканах самая горячая?

41:45 В каких операциях в Боснии участвовал Игорь Стрелков?

43:43 Чеченская война и срочная служба в армии.

48:26 Можно ли было покончить с чеченским сепаратизмом в 1996 году?

49:00 Причем тут Дмитрий Рогозин?

50:38 Зачем Басаев пошёл в Ботлих?

54:15 Служба в ФСБ России и работа с Малофеевым.

54:44 Участие в событиях 2014 года.

56:00 Была ли возможность договориться?

59:04 Планы группы Стрелкова на Донбассе.

01:04:25 Второе мая 2014 года. Почему не ввели войска?

01:14:42 Прорыв из Славянска.

01:19:00 Последние операции и уход с Донбасса.

01:23:34 Украинская армия 2014 и 2022 годов: в чём разница?

01:24:48 Зурабов, Сурков и Козак: кто хуже?

01:27:20 Почему началась СВО и причём тут симулякры?

01:31:55 Никто не понес ответственности.

01:33:44 Стамбул и чукчи.

01:36:02 Жесты доброй воли.

01:38:02 Его Превосходительство не желает мобилизации?

01:39:12 Роман Абрамович, зерновая сделка, инфраструктурная война и газ.

01:43:09 Возможно ли новое наступление?

01:45:20 Поставки танков, вооружений и добровольцы.

01:48:17 Имидж России в мире. Чего ждать от нашей власти?

01:56:58 Игорь Стрелков и политика, Комитет 25 января.

02:03:35 Планы на будущее.

02:08:38 ЧВК "Вагнер" и демография.

02:11:20 Возможен ли позитивный исход?