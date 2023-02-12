О войне и симулякрах. Игорь Стрелков и Алексей Пилько (февраль 2023)

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00:00-01:24 Тизер и тема выпуска.
01:25 Политические взгляды и идеальный образ нашей страны.
07:52 Есть ли в России авторитаризм?
08:43 Путин и Наполеон III.
11:08 Кто в России на самом деле власть?
12:45 Американские элиты и положение США в мире.
15:44 Конфликт с собственной базой: европейская цивилизация движется к краху.
17:12 Что такое ислам?
19:05 Апокалипсис неизбежен.
21:35 Что побудило студента Игоря Гиркина поехать в Приднестровье?
26:48 Почему не удалось сломить ПМР?
33:55 Боснийская война.
37:49 Какая точка на Балканах самая горячая?
41:45 В каких операциях в Боснии участвовал Игорь Стрелков?
43:43 Чеченская война и срочная служба в армии.
48:26 Можно ли было покончить с чеченским сепаратизмом в 1996 году?
49:00 Причем тут Дмитрий Рогозин?
50:38 Зачем Басаев пошёл в Ботлих?
54:15 Служба в ФСБ России и работа с Малофеевым.
54:44 Участие в событиях 2014 года.
56:00 Была ли возможность договориться?
59:04 Планы группы Стрелкова на Донбассе.
01:04:25 Второе мая 2014 года. Почему не ввели войска?
01:14:42 Прорыв из Славянска.
01:19:00 Последние операции и уход с Донбасса.
01:23:34 Украинская армия 2014 и 2022 годов: в чём разница?
01:24:48 Зурабов, Сурков и Козак: кто хуже?
01:27:20 Почему началась СВО и причём тут симулякры?
01:31:55 Никто не понес ответственности.
01:33:44 Стамбул и чукчи.
01:36:02 Жесты доброй воли.
01:38:02 Его Превосходительство не желает мобилизации?
01:39:12 Роман Абрамович, зерновая сделка, инфраструктурная война и газ.
01:43:09 Возможно ли новое наступление?
01:45:20 Поставки танков, вооружений и добровольцы.
01:48:17 Имидж России в мире. Чего ждать от нашей власти?
01:56:58 Игорь Стрелков и политика, Комитет 25 января.
02:03:35 Планы на будущее.
02:08:38 ЧВК "Вагнер" и демография.
02:11:20 Возможен ли позитивный исход?