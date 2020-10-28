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Saisir les opportunités de la COVIDCOMÉDIE (crise admirablement orchestrée) - Mika Denissot
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5 views • October 28, 2020
19 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=gdGJgLlcV3Y
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Comment conserver un esprit apaisé, une joie de vivre avec toute cette manipulation autour de nous, cette COVIDCOMÉDIE, cette crise inventée de toute pièce ?
Comment saisir les opportunités de cette crise ?
Est-il possible de rester centré, aligné avec ses valeurs, de voir les opportunités de la crise, de continuer à avoir des projets, des rêves, de l’enthousiasme, alors que l’oppression et la dictature s’imposent de plus en plus autour de nous ?
Dans cette vidéo, nous allons découvrir une autre facette de cette crise préméditée, programmée et admirablement orchestrée.
Nous allons voir quelques opportunités offertes par cette expérience existentielle que nous vivons actuellement.
Voici une vidéo pour les gens motivés, pour ceux qui veulent le rester, et pour tous ceux qui veulent le devenir.
Cette vidéo permettra, je l’espère, à un grand nombre d’entre vous, de regarder la situation actuelle sous un autre angle.
Election sans candidats : https://www.reseautransition.be/elections-sans-candidat/
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✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Comment conserver un esprit apaisé, une joie de vivre avec toute cette manipulation autour de nous, cette COVIDCOMÉDIE, cette crise inventée de toute pièce ?
Comment saisir les opportunités de cette crise ?
Est-il possible de rester centré, aligné avec ses valeurs, de voir les opportunités de la crise, de continuer à avoir des projets, des rêves, de l’enthousiasme, alors que l’oppression et la dictature s’imposent de plus en plus autour de nous ?
Dans cette vidéo, nous allons découvrir une autre facette de cette crise préméditée, programmée et admirablement orchestrée.
Nous allons voir quelques opportunités offertes par cette expérience existentielle que nous vivons actuellement.
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