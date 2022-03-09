Gele prutser wappie William gaat los op vluchtelingen vanuit de Oekraïne!

Gele prutser en messenzwaaier wappie William de Vos vindt het niet zo leuk dat mensen gevlucht zijn uit de Oekraïne en gaat helemaal los op deze mensen. Die William, geen dag in zijn leven gewerkt, van alle gemakken voorzien maar wel tekeer gaan tegen mensen die uit een oorlogsgebied die noodgedwongen hierheen moeten komen.

‘Het is hier geen hotel vieze NATO vriendjes, ga weg uit Nederland stelletje gelukszoekers! Opdonderen, oprotten, weg met de Oekraïne, jullie zijn antifa!”



Wappie William vertelt dat de demowereld sterker dan ooit is en dat ze heel snel richting Brussel zullen gaan voor een tegen geluid: “Want wij zijn ook demonstranten, wij voeren oorlog tegen dat Brusselse tuig, ik schijt op jullie elitehoeren! Wij gaan naar Brussels!

Dit zal een hele hete zomer worden! Bloedheet zelfs! Weg met de Oekraïne, vieze Duitsers!”



Die William, wat een stoere taal, maar zijn truitje kreukvrij maken ho maar. Strijkijzer stuk kneus?