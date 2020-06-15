Fonte Inesgotável - Giselli Cristina e Moisés Cleyton

Tu és

Fonte inesgotável de amor

Tua misericórdia se renova

Pela manhã



Deus meu

Teu amor por mim é para sempre

Tudo o que eu preciso, eu encontro em Ti

Oh meu Pai



Eu sei que és

Um Deus tão grande

Incomparável

Minha vida está em Ti

Te darei

Todo o meu louvor



Arde em meu coração

Um desejo

De todos os dias e horas estar diante de Ti

Estar em Tua presença

Tua doce presença