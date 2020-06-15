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Fonte Inesgotável - Giselli Cristina e Moisés Cleyton
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3 views • June 15, 2020
Tu és
Fonte inesgotável de amor
Tua misericórdia se renova
Pela manhã
Deus meu
Teu amor por mim é para sempre
Tudo o que eu preciso, eu encontro em Ti
Oh meu Pai
Eu sei que és
Um Deus tão grande
Incomparável
Minha vida está em Ti
Te darei
Todo o meu louvor
Arde em meu coração
Um desejo
De todos os dias e horas estar diante de Ti
Estar em Tua presença
Tua doce presença
Fonte inesgotável de amor
Tua misericórdia se renova
Pela manhã
Deus meu
Teu amor por mim é para sempre
Tudo o que eu preciso, eu encontro em Ti
Oh meu Pai
Eu sei que és
Um Deus tão grande
Incomparável
Minha vida está em Ti
Te darei
Todo o meu louvor
Arde em meu coração
Um desejo
De todos os dias e horas estar diante de Ti
Estar em Tua presença
Tua doce presença
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