© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Песня "Барановирус"
Follow
0
Download MP3
Share
Report
12 views • September 12, 2020
The song "Baranovirus"
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Барановирус
Барановирус рыщет по стране,
Барановирус долбит по мозгам,
И никуда теперь не деться мне,
И никуда потом не скрыться вам.
(это припев)
Барановирус как естественный отбор:
Отбор кликуш на стойбище в бедлам.
Они меня загонят за забор,
И та же участь уготована и вам.
Барановирус душит на корню
Свободу, ум, достоинство и честь.
Барановирус - значит быть в строю
Дебилов, коих уж не счесть.
Барановирус это есть фашизм,
Нацеленный на то, чтобы нас смять.
И не поможет "здравый пофигизм":
Не этим нечисть можно истреблять.
Припев
Когда-то жил да был премудрый Кох,
Учил людей он патогены выделять.
Сейчас фашизм везде верховный бог:
Шумихой! вирус может создавать!
Барановирус - психотерроризм,
эСэС Кабала. Это надо знать.
Какой тут к черту материализм? -
Пустышкой тоже можно убивать!!!
Припев
Вопрос простой и ясный, без прикрас,
Не отвертеться и не умолчать:
Они и дальше будут мучить нас,
Иль всё же мы умеем отвечать?!
Припев
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Барановирус
Барановирус рыщет по стране,
Барановирус долбит по мозгам,
И никуда теперь не деться мне,
И никуда потом не скрыться вам.
(это припев)
Барановирус как естественный отбор:
Отбор кликуш на стойбище в бедлам.
Они меня загонят за забор,
И та же участь уготована и вам.
Барановирус душит на корню
Свободу, ум, достоинство и честь.
Барановирус - значит быть в строю
Дебилов, коих уж не счесть.
Барановирус это есть фашизм,
Нацеленный на то, чтобы нас смять.
И не поможет "здравый пофигизм":
Не этим нечисть можно истреблять.
Припев
Когда-то жил да был премудрый Кох,
Учил людей он патогены выделять.
Сейчас фашизм везде верховный бог:
Шумихой! вирус может создавать!
Барановирус - психотерроризм,
эСэС Кабала. Это надо знать.
Какой тут к черту материализм? -
Пустышкой тоже можно убивать!!!
Припев
Вопрос простой и ясный, без прикрас,
Не отвертеться и не умолчать:
Они и дальше будут мучить нас,
Иль всё же мы умеем отвечать?!
Припев
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.