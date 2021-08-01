© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
URGENT!!! - Father Elpidios said that before the Celebration of Virgin Mary - EVERYTHING WILL START
Follow
0
Share
Report
170 views • August 01, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=4W89lZiK82w
THE FORCES OF SATAN STORM ARE RISING UPON HUMANITY AND NO ONE CAN STOP IT.
EVERYTHING WILL START = THE FATHER OF ALL CRISIS THAT WILL BRING ANTICHRIST TO THE WORLD DOMINATION = GREAT FAMINE, MONETARY CRISIS, ECUMENISM, NEW DISEASES THAT WILL DECIMATE THE HUMANITY AND OTHER
PLEASE READ CAREFULLY THE THINGS PRESENTED IN THE FOLLOWING LINK:
https://archive.org/details/father-elpidios
I AM SORRY I COULD NOT POST THE FULL TRANSLATION HERE. THE TEXT IS PRETTY LONG AND BITCHUTE HAS NO PLACE FOR IT HERE. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCX FILE FROM THE SECOND LINK.
THE FORCES OF SATAN STORM ARE RISING UPON HUMANITY AND NO ONE CAN STOP IT.
EVERYTHING WILL START = THE FATHER OF ALL CRISIS THAT WILL BRING ANTICHRIST TO THE WORLD DOMINATION = GREAT FAMINE, MONETARY CRISIS, ECUMENISM, NEW DISEASES THAT WILL DECIMATE THE HUMANITY AND OTHER
PLEASE READ CAREFULLY THE THINGS PRESENTED IN THE FOLLOWING LINK:
https://archive.org/details/father-elpidios
I AM SORRY I COULD NOT POST THE FULL TRANSLATION HERE. THE TEXT IS PRETTY LONG AND BITCHUTE HAS NO PLACE FOR IT HERE. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCX FILE FROM THE SECOND LINK.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.