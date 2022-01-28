Δρ. Geert Vanden Bossche - Ο μαζικός εμβολιασμός δημιουργεί πιο μολυσματικές μεταλλάξεις

Η ομιλία του Δρ. Geert Vanden Bossche στη διαδικτυακή συνάντηση ειδικών με Αυστραλιανούς πολιτικούς.Ο Geert Vanden Bossche υποστιρίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο μαζικός εμβολιασμός εν μέσω μιας πανδημίας οδηγεί στη δημιουργία πιο μολυσματικών μεταλλάξεων και αποτρέπεται η ανοσία της αγέλης.Ο Geert Vanden Bossche είναι απόφοιτος Κτηνιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης του Βελγίου και κατέχει Διδακτορικό του δίπλωμα στην Ιολογία από το Πανεπιστήμιο του Hohenheim της Γερμανίας. Κατείχε θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού σε πανεπιστήμια του Βελγίου και της Γερμανίας. Μετά τη σταδιοδρομία του στον ακαδημαϊκό χώρο, ο Geert εντάχθηκε σε διάφορες εταιρείες εμβολίων (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) όπου ασχολήθηκε με την έρευνα και την ανάπτυξη εμβολίων.Στη συνέχεια, ο Geert εντάχθηκε στην ομάδα Global Health Discovery του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates στο Σιάτλ (ΗΠΑ) ως Senior Program Officer- στη συνέχεια εργάστηκε στην Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI) στη Γενεύη ως Senior Program Manager για τον Έμπολα. Στη GAVI παρακολούθησε τις προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του Έμπολα.Geert Vanden Bossche: