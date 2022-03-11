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L'esclave se libérera de ses chaînes 1- EPISODE 11 RENDEZ VOUS AVEC ROCH
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70 views • March 11, 2022
Episode 11 Partie 1 des "Rendez Vous avec Roch":
L'esclave se libérera de ses chaînes. La mise en bouche.
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/92990142-7c3e-4252-a613-59a74c2144d8?index=1
Chaine Youtube: https://www.youtube.com/user/topsecret1766/videos
Site Officiel: https://www.topsecret.fr/
"Je vous remercie de regarder ce dernier RDV avec Roch, l'épisode 11. PARTIE 1.
Cette première partie de l'épisode 11 est une introduction, histoire de vous remettre doucement dans l'ambiance des précédents épisodes, et vous préparer gentiment au choc qui vous attend dans la partie finale.
Je n'exclue pas de refaire un jour de nouvelles vidéos mais cela ne sera plus dans ce format, ni dans le cadre de cette série.
J'espère que vous apprécierez ce final.
Déjouer les différents leviers de censure de YouTube n'a pas toujours été facile. J'ai dû bricoler pas mal de choses au montage pour que ça passe enfin. Cela m'a fait perdre énormément de temps.
Au fait, j'ai oublié de le préciser au montage, le premier court extrait de film de cette partie : Billionaire Boys Club (2018)
Le second : Je suis une Légende.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes ou presque toutes mes vidéos sur plusieurs supports. Sur ma chaîne Rutube mais aussi sur ma chaîne Odyssée à cette adresse : https://odysee.com/@RochSauquere:5
Mes vidéos sont également disponibles sur support DVD pour ceux qui souhaitent me soutenir, et me remercier pour ce travail. Les informations sont disponible sur le site :
https://www.topsecret.fr/lintegralite-des-rdv-avec-roch-en-3-coffrets-dvd/
Je remercie l'Originale K qui signe le générique de fin de ce dernier épisode par un clip génial intitulé "Le lapin blanc". Ce titre figurera sur son prochain album, "Monde de fous" qui sortira cet été 2021.
Il faut impérativement soutenir L'Originale K, une artiste hors norme, au talent remarquable.
Découvrez sa musique, découvrez son histoire, et suivez-là !!!!
https://m.youtube.com/channel/UCGj5jFoliNDuVmHporTelVw
https://www.facebook.com/loriginalek/
https://www.instagram.com/loriginale_k_officiel/?hl=fr
Vous pouvez également la soutenir en achetant ses tee-shirt !!!!
Voilà, alors préparez-vous car ça commence... Je vais à présent vous raconter ma dernière histoire."
L'esclave se libérera de ses chaînes. La mise en bouche.
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/92990142-7c3e-4252-a613-59a74c2144d8?index=1
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Site Officiel: https://www.topsecret.fr/
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Cette première partie de l'épisode 11 est une introduction, histoire de vous remettre doucement dans l'ambiance des précédents épisodes, et vous préparer gentiment au choc qui vous attend dans la partie finale.
Je n'exclue pas de refaire un jour de nouvelles vidéos mais cela ne sera plus dans ce format, ni dans le cadre de cette série.
J'espère que vous apprécierez ce final.
Déjouer les différents leviers de censure de YouTube n'a pas toujours été facile. J'ai dû bricoler pas mal de choses au montage pour que ça passe enfin. Cela m'a fait perdre énormément de temps.
Au fait, j'ai oublié de le préciser au montage, le premier court extrait de film de cette partie : Billionaire Boys Club (2018)
Le second : Je suis une Légende.
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Voilà, alors préparez-vous car ça commence... Je vais à présent vous raconter ma dernière histoire."
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