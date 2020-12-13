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Hur vår värld formats av Babylonisk mysteriereligion
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123 views • December 13, 2020
- ett föredrag av Zakleo Se Bumbar
Genom alla tider har grupperingar av människor velat styra andra grupperingar av människor och ett sedan länge beprövat sätt att göra detta på är att skapa ett trossystem där utövarna under förevändning att de blir upplysta och allvetande leds in i ett sammelsurium av motsägelser och lögner långt ifrån logik, rationellt tänkande och sunt förnuft.
Youtubefenomenet Zakleo Se Bumbar har länge genom egna studier forskat kring hur vår värld formats till vad den är idag och kommer under detta föredrag att visa åhörarna att det finns tydliga tecken på att uråldrig Babylonisk mysteriereligion fortfarande är verksam genom globala maktutövande fenomen som bland annat Vatikanen, sionismen, frimureriet, New Age och WHO.
Genom alla tider har grupperingar av människor velat styra andra grupperingar av människor och ett sedan länge beprövat sätt att göra detta på är att skapa ett trossystem där utövarna under förevändning att de blir upplysta och allvetande leds in i ett sammelsurium av motsägelser och lögner långt ifrån logik, rationellt tänkande och sunt förnuft.
Youtubefenomenet Zakleo Se Bumbar har länge genom egna studier forskat kring hur vår värld formats till vad den är idag och kommer under detta föredrag att visa åhörarna att det finns tydliga tecken på att uråldrig Babylonisk mysteriereligion fortfarande är verksam genom globala maktutövande fenomen som bland annat Vatikanen, sionismen, frimureriet, New Age och WHO.
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