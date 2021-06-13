Wietoliedealer Chris kukelekuut hilarisch verder!

Wietoliedealer Chris heeft de smaak goed te pakken, wat is hij blij dat we toch nog een armoedig stukje van zijn livedinges hebben gepubliceerd. Dat geeft hem weer alle redenen om nog een keer live te gaan. En kijk hem staan dan, met zijn petje over zijn kuikenhaar, geweldig! Hij blijft maar 'ekspoosen', gisteren was JDTV nog Videre, vandaag is is het de beurt aan wappie Aalke Douma, dat mafketeltje met die veel te grote koptelefoon op zijn doorgedraaide hoofd.

Ja, die Chris die 'ekspoost' wat af hoor, alles voor een paar kijkcijfertjes.

Gekkie Chrisje kan het toch allemaal niet zo goed hebben, noemt ons een online clubje kinderlokkers, uitgerangeerd en achterhaald, een kansloze internetclub met veel te oude studenten en ook nog eens oud NSB-ers.

Zo, als dat niet stoer is dan weten we het niet meer hoor!



'door'zien is overwinnen" slist wappie Chrisje door zijn kunststof eethoekje. En beseft niet dat hij zich voor de zoveelste keer compleet belachelijk maakt.

Kom Chris, 'ekspoos' verder! Je kan het! Wie is de morgen de Videre?